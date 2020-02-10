Счетная палата: Затянувшаяся борьба с коронавирусом повлияет на экономику

Коронавирус окажет негативное влияние на российскую и мировую экономику, считают в Счетной палате. Об этом сообщает ТАСС.

Масштаб потерь будет зависеть от дальнейшего развития эпидемии. Если борьба с вирусом затянется, и будет длительное ограничение транспортных и товарных потоков, то негативное влияние на экономику будет более существенным. Если же заболевание победят быстро, то по итогам года его влияние на макроэкономические показатели удастся нивелировать - и Китай, и другие страны постараются скомпенсировать перебои с поставками товаров и услуг.

Повлиять на российскую экономику может сокращение внешнеторгового оборота с Китаем (в январе-ноябре 2019 года его объемы составили 16,5 процента всего внешнеторгового оборота России). В дальнейшем все будет зависеть от того, как быстро будут найдены новые поставщики и рынки сбыта товаров, отмечают в Счетной палате. Спад китайской экономики также отрицательно повлияет на экономику России из-за снижения спроса на энергоносители, снижения нефтяных котировок - с 27 января по 7 февраля нефть марки Urals подешевела почти на пять процентов. Отдельно отмечается возросшая волатильность на финансовых рынках, которая может привести к коррекции биржевых индексов.