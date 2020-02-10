Шарапова опустилась на 371-ю строчку рейтинга WTA

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, которая после поражения на старте Открытого чемпионата Австралии не сыграла ни одного матча, продолжила падение в рейтинге WTA.

В понедельник WTA опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток планеты. В первой десятке никаких изменений не произошло - сохраняет лидерство австралийка Эшли Барти, следом за ней располагаются Симона Халеп из Румынии и Каролина Плишкова из Чехии.

Лучшей из представительниц России по-прежнему является Екатерина Александрова, сохранившая 28-е место в рейтинге. Также в топ-100 входят: Анастасия Павлюченкова (33-е место), Вероника Кудерметова (38-е место), Светлана Кузнецова (49-е место), Анна Блинкова (54-е место), Дарья Касаткина (71-е место) и Виталия Дьяченко (89-е место).

Продолжила свое падение в рейтинге бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. На минувшей неделе она была 369-й ракеткой мира, а сейчас уже 371-я. После поражения в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии россиянка из-за проблем с плечом отказалась от выступления на турнире в Санкт-Петербурге. При этом она продолжает оставаться в центре внимания прессы. Не так давно Шарапова на фото показала кольцо на безымянном пальце, после чего все заговорили о грядущей свадьбе звезды спорта с 40-летним британским бизнесменом Александром Гилксом - основателем аукционного дома и другом принца Гарри.

Накануне вручения "Оскара" Шарапова и Гилкс посетили вечеринку, где россиянка в очередной раз порадовала своих поклонником красивым нарядом. При этом пока сама теннисистка не объявляла о том, когда она планирует вернуться на корт. В Австралии она заявила, что пока не собирается завершать карьеру.

Рейтинг WTA на 10.02.2020

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8367

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6101

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5290…

28 (28). Екатерина Александрова (Россия) - 1700

33 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1486

38 (38). Вероника Кудерметова (Россия) - 1353

49 (49). Светлана Кузнецова (Россия) - 1123

54 (54). Анна Блинкова (Россия) - 1049

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) - 850

89 (89). Виталия Дьяченко (Россия) - 709

371 (369). Мария Шарапова (Россия) -122.