Шарапова опустилась на 371-ю строчку рейтинга WTA

Новости

В Комсомольске для доставки наркотиков создали интернет-магазин 10:53
В ДТП с автобусом и внедорожником в Прикамье погиб человек 10:45
Пермская пенсионерка через суд докажет трудовой стаж в военное время 10:41
Теннисист Даниил Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге АТР 10:39
Кабмин проведет ревизию обязательств бюджета в 2020 году 10:33
На Алтае число попавших в больницу сирот увеличилось до 25 10:31
Орангутанг в Индонезии спас человека из реки, кишащей змеями 10:25
MWC под угрозой: IT-компании отказываются от участия из-за коронавируса 10:22
Эксклюзив: первые фото экстерьера и интерьера "Русского Прадо" от УАЗа 10:19
В Хакасии двух медиков обвинили в смерти пациентов психбольницы 10:10
Названы регионы России с высоким уровнем киберпреступности 09:56
На Алтае девушку сбросили с моста 09:55
Возле Белого дома задержан мужчина, угрожавший убить Трампа 09:48
Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина 09:40
Гол Ибрагимовича не спас "Милан" от поражения в матче против "Интера" 09:36
Томская школьница купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга 09:31
Два человека пропали при затоплении лодки под Астраханью 09:30
Почта Mail.ru обновила персональный виджет для Android-пользователей 09:30
Счетная палата: Затянувшаяся борьба с коронавирусом повлияет на экономику 09:30
Три человека погибли при пожаре под Брянском 09:22
Глава МИД Японии планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене 09:15
Суд в ХМАО не стал требовать компенсацию за негативный отзыв в соцсетях 09:13
На таможне Владивостока обнаружены радиационно опасные приборы 09:13
Отказ Mercedes от S-Class лишит работы 15 тысяч сотрудников 09:02
В Японии еще 60 человек заразились коронавирусом 2019-nCoV 08:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 10:25
Рубрика: Спорт

Шарапова опустилась на 371-ю строчку рейтинга WTA

Текст: Максим Домчев
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, которая после поражения на старте Открытого чемпионата Австралии не сыграла ни одного матча, продолжила падение в рейтинге WTA.

В понедельник WTA опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток планеты. В первой десятке никаких изменений не произошло - сохраняет лидерство австралийка Эшли Барти, следом за ней располагаются Симона Халеп из Румынии и Каролина Плишкова из Чехии.

Фото: EPA
Теннисист Медведев остался в топ-5 мирового рейтинга

Лучшей из представительниц России по-прежнему является Екатерина Александрова, сохранившая 28-е место в рейтинге. Также в топ-100 входят: Анастасия Павлюченкова (33-е место), Вероника Кудерметова (38-е место), Светлана Кузнецова (49-е место), Анна Блинкова (54-е место), Дарья Касаткина (71-е место) и Виталия Дьяченко (89-е место).

Продолжила свое падение в рейтинге бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. На минувшей неделе она была 369-й ракеткой мира, а сейчас уже 371-я. После поражения в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии россиянка из-за проблем с плечом отказалась от выступления на турнире в Санкт-Петербурге. При этом она продолжает оставаться в центре внимания прессы. Не так давно Шарапова на фото показала кольцо на безымянном пальце, после чего все заговорили о грядущей свадьбе звезды спорта с 40-летним британским бизнесменом Александром Гилксом - основателем аукционного дома и другом принца Гарри.

Накануне вручения "Оскара" Шарапова и Гилкс посетили вечеринку, где россиянка в очередной раз порадовала своих поклонником красивым нарядом. При этом пока сама теннисистка не объявляла о том, когда она планирует вернуться на корт. В Австралии она заявила, что пока не собирается завершать карьеру.

Рейтинг WTA на 10.02.2020

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8367

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6101

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5290…

28 (28). Екатерина Александрова (Россия) - 1700

33 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1486

38 (38). Вероника Кудерметова (Россия) - 1353

49 (49). Светлана Кузнецова (Россия) - 1123

54 (54). Анна Блинкова (Россия) - 1049

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) - 850

89 (89). Виталия Дьяченко (Россия) - 709

371 (369). Мария Шарапова (Россия) -122.

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова

Главное сегодня

Двое россиян погибли при столкновении катеров в Таиланде
"Паразиты" добрались до Голливуда
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
Перевозчик назвал причину жесткой посадки самолета в Усинске
Способное достроить "Северный поток-2" судно покинуло Приморье
Футбол
Футбол
Кокорин заявил, что его будущее в футболе зависит только от него
Курьез
Курьез
Неймару показали желтую карточку за издевательский финт