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10.02.2020 11:29
Рубрика: Спорт

Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Bruce Bennett/Getty Images Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин признан второй звездой минувшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Фото: AP Photo/Charles Krupa
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Шестеркин минувшей ночью помог "Рейнджерс" добиться победы над "Лос-Анджелесом" со счетом 4:2. Российский страж ворот отразил 42 из 43 бросков по своим воротам и заслужил немало лестных отзывов от главного тренера команды.

"Чтобы стать великим, надо знать, что ты великий, и он это знает, - цитирует Дэвида Куинна сайт НХЛ. - Думать о том, что ты являешься великим - это не раздутое эго, а уверенность в себе. И он этим качеством обладает".

По словам наставника команды, в настоящий момент Шестеркин выиграл конкуренцию у Хенрика Лундквиста и Александра Георгиева. "Играть продолжит лучший," - заявил Куинн.

Лучшим игроком дня был признан другой голкипер - Джонатан Бернье из "Детройта". Он помог своей команде одолеть "Бостон" - 3:1, отразив 39 бросков.

Нападающий "Виннипега" Кайл Коннор стал третьей звездой игрового дня. В победном матче против "Чикаго", который завершился со счетом 5:2, он записал на свой счет две заброшенных шайбы и сделал голевую передачу.

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