Школьники по всему миру погружаются в цифровую реальность

Лаборатория с десятками датчиков размером с блюдце? Роботы - питомцы для детей и роботы-учителя? Автоматические субтитры, которые запишут лекцию за тебя? Детские конструкторы на стыке деревянных кубиков и виртуальной реальности? Все это и не только - уже не фантастика, а инновационная "начинка" для школ, которую показали на одной из крупнейших образовательных выставок в Лондоне Bett2020.

Роботы захватили мир. Образовательный - так уж точно. Никого не удивишь тем, что андроиды ведут лекции, симуляторы-пациенты принимают экзамены у студентов-медиков, роботы-игрушки есть у каждого малыша... Казалось бы, чем еще тут можно удивить? Но каждый год производители пытаются это сделать.

MiRO - то ли ослик, то ли кролик... В общем, неведомый зверь из пластика и железа, созданный на замену домашним питомцам. Он мило пищит и угукает, все реакции - очень естественные: его поведение разработчики максимально приблизили к животному. По прогнозам, лет через 10 электронные "мозги" действительно научатся понимать мир на уровне братьев наших меньших. Восемь степеней свободы, стереоскопическое зрение, сенсорная чувствительность, восприимчивость к свету. В носу - система эхолокации наподобие той, что используют летучие мыши.

АlphaMini - милашка-андроид, который научит любого подростка не только программировать, но и работать с "умным домом" и "интернетом вещей". Встроенная система компьютерного распознавания лиц и жестов, куча сенсоров и даже датчик прикосновения на макушке… Говоришь ему - "мне жарко", и он включает вентилятор. "Спокойной ночи" - и тут же выключает свет. Самое интересное, что ребенок должен не просто нажать кнопку на роботе, а сам запрограммировать его на правильные реакции.

Еще один помощник - MTiny - типичный робот для дошколят. Сейчас такие в моде: выглядит как игрушка-зверушка, но учит малышей от "трех до семи" программировать. При этом не нужна ни клавиатура, ни ноутбук. Достаточно веселых и нескучных карточек, которыми ребенок буквально на полу выкладывает программу движения робота. Тот считывает знаки: проезжай вперед, остановись, развернись, подай сигнал, усни… И все его приключения вписываются в увлекательную сказку или сюжет.

Кстати для детсадовцев новых игрушек и "фишек" на выставке было чуть ли не больше, чем для школьников. Один из трендов - даже самые простые кубики или паззлы уходят в дополненную реальность. То есть, получают "цифровое" продолжение. Наводишь на башню из кубиков смартфон или планшет - и тут же на экране твоя игрушечная постройка превращается настоящую крепость. То же самое - с книжками, букварями, и даже прописями. Рисуешь ракету цветными карандашами, вырезаешь ее из бумаги, а затем наводишь на свою поделку смартфон. И вот уже твоя ракета (именно та, которую ты нарисовал) взлетает на экране прямо в космос, с Байконура…

Еще один тренд - интерактивные панели и доски для школ. Качество изображения - все лучше, размеры - все больше, а уж какие у них умные "мозги"! Кажется, еще чуть-чуть, и учитель для такой доски вообще не понадобится. Производителей - море, от самых известных брендов - до вообще не раскрученных. К примеру, модель Clevertouch: пишешь на ней от руки математическую задачку. Доска автоматически распознает твои каракули, переведет их за секунду в красивый печатный шрифт .А "на закуску" - решит твой примерчик за тебя, подставит правильное число в ответ. Или - начинаешь писать от руки какое-то слово: "Кара…". А доска, не дожидаясь, тут же предлагает несколько вариантов концовки: "карандаш", "караоке", "карантин…" В общем, сама все додумает и допишет.

И все-таки опыт показывает: "железо" в образовательных технологиях - далеко не самое главное. Главное - это софт. Образовательных приложений, программ и электронных систем на выставке в Лондоне показали едва ли не больше, чем роботов. Что действительно показалось суперполезным? Новые образовательные "фишки" от Microsoft. К примеру, автоматические субтитры OneNote помогают ученикам записывать материал. Точнее - делают это за них. Слушаешь лекцию английского профессора? Включаешь микрофон - и получаешь моментальную расшифровку его речи. Причем можно даже в переводе на русский язык - и в режиме реального времени. А сам ты при этом делаешь пометки и внимательно слушаешь. Особенно эта "фича" пригодится студентам, которые вечно не успевают записывать все на лекциях.

Что особенно интересно? На выставке свои разработки показали не только гиганты индустрии, но и сами школьники - ребята приехали со всего мира. К примеру, две девчушки-пятиклассницы из Гонконга сделали ободок в виде кошачьих ушек со светодиодами. Чуть наклоняешься - и он подает сигнал - "выпрями спину". Получилась цифровая шапка Micro для исправления осанки.

Еще один тренд - цифровые лаборатории, которые становятся навороченными и вместе с тем - очень мобильными. Одна из них - LabDisc, вообще размером с блюдце и умещается в ладони. Внутри у такой "тарелки" - целых 15 сенсоров и датчиков: измеряют шум, звук, давление, температуру, влажность и много чего еще. Все эти данные прибор не только регистрирует - но и выгружает их на компьютер ребенка. Химия, физика, биология… "Тарелка" может хранить в памяти 127 последних экспериментов. Британские школьники даже пытались запустить ее в космос с помощью воздушного шара. В стратосфере шар лопнул, и цифровая лаборатория вернулась на Землю парашютом. Что интересно, тарелка не только "выжила", но и зарегистрировала все данные на высоте 25 тысяч метров - очень низкий уровень давления, температуры, шума…