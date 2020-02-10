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10.02.2020 16:28
Рубрика: Экономика

Школы и больницы будут вести блоги в соцсетях

Текст: Евгений Гайва
Региональные и муниципальные бюджетные учреждения должны вести свои страницы в соцсетях, чтобы быть ближе к людям, заявил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Для этого Минкомсвязь создаст специальную единую платформу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Власть должна прийти в социальные сети, власть должна и на уровне отдельных учреждений - школ, больниц, поликлиник - открыть страницы своих учреждений, чтобы граждане могли подписываться на эти страницы и оставаться в курсе изменений, новостей в их деятельности", - заявил Максут Шадаев, выступая на стратегической сессии Счетной палаты по приоритетам развития Северного Кавказа.

Фото: iStock
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Сейчас примерно половину времени каждый пользователь проводит в социальных сетях, мессенджерах, и эта доля растет. При этом посещаемость муниципальных и региональных сайтов падает, пояснил министр.

В решении новой задачи поликлиникам, школам, региональным министерствам и департаментам помогут. По словам Максута Шадаева, будет создана единая платформа для ведения сайтов, и страниц в соцсетях. Как следует из представленной министром презентации, платформа будет назваться "Госвеб". Все региональные и муниципальные сайты постепенно будут переведены на нее.

Это существенным образом снизит издержки на поддержание инфраструктуры, заметил Шадаев.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

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