Школы и больницы будут вести блоги в соцсетях

"Власть должна прийти в социальные сети, власть должна и на уровне отдельных учреждений - школ, больниц, поликлиник - открыть страницы своих учреждений, чтобы граждане могли подписываться на эти страницы и оставаться в курсе изменений, новостей в их деятельности", - заявил Максут Шадаев, выступая на стратегической сессии Счетной палаты по приоритетам развития Северного Кавказа.
Сейчас примерно половину времени каждый пользователь проводит в социальных сетях, мессенджерах, и эта доля растет. При этом посещаемость муниципальных и региональных сайтов падает, пояснил министр.
В решении новой задачи поликлиникам, школам, региональным министерствам и департаментам помогут. По словам Максута Шадаева, будет создана единая платформа для ведения сайтов, и страниц в соцсетях. Как следует из представленной министром презентации, платформа будет назваться "Госвеб". Все региональные и муниципальные сайты постепенно будут переведены на нее.
Это существенным образом снизит издержки на поддержание инфраструктуры, заметил Шадаев.