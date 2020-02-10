СК начал проверку по факту столкновения катеров в Таиланде

Доследственную проверку по факту столкновения туристических катеров у берегов Таиланда назначили и проведут следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (ММСУТ).

Дело в том, что в инциденте, произошедшем у побережья острова Пхукет, пострадали туристы из России. Уже подтверждена гибель двоих российских детей. Поэтому СК вправе распространять свою юрисдикцию на территорию иностранного государства.

"У восточного побережья тайского острова Пхукет сегодня, по предварительным данным, произошло столкновение двух скоростных катеров. На борту одного из них находились российские туристы. В результате столкновения есть пострадавшие и погибшие, в том числе малолетние дети", - отметили в следственном управлении.

Отмечается, что количество погибших и пострадавших в морском происшествии уточняется.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ находится в тесном контакте с Министерством иностранных дел России", - заключили в ММСУТ.

Ранее в посольстве России в королевстве Таиланд сообщили, что около 8 утра 10 февраля у восточного побережья Пхукета произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из катеров находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 человек был направлен в медучреждения города Пхукет. У них диагностированы травмы различной степени тяжести. Один из госпиталей Пхукета подтвердил гибель двух российских детей.