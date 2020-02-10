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Скончался генерал-лейтенант СВР в отставке Александр Голубев 13:00
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10.02.2020 13:00
Рубрика: Общество

Скончался генерал-лейтенант СВР в отставке Александр Голубев

Текст: Николай Долгополов
Фото: youtube.com/Музей Победы Фото: youtube.com/Музей Победы
Фото: youtube.com/Музей Победы

Александра Титовича Голубева за глаза называли "Титычем". Может, действительно оставалось в нем нечто крестьянское: ведь родился в деревне Похомлевичи Лепельского района Витебской области.

Мальчишкой пережил оккупацию, служил на флоте, работал фрезеровщиком.

И вдруг судьба совершила крутой поворот. Был активистом, находился на комсомольской работе. Настырного парня приметили и в 1959 году пригласили стать чекистом. Учился и долго. С 1969 года во внешней разведке.

Бесстрашный офицер, он всегда требовал того же бесстрашия от подчиненных. Нравилось не всем. Но привыкли: такой уж человек, компромиссов не признающий. Иногда это кого-то обижало, однако личный пример Голубева заставлял следовать его примеру. Когда Титыч, работавший в одной из стран зарубежья "с трудным режимом", выезжал на проверки, все невольно напрягались, подтягивались. Стремились к тому, что на первых порах казалось недостижимым.

Классно, с тегеранским акцентом, говорил на сложнейшем фарси, а в часы отдыха любил декламировать стихи на этом языке. Вот вам и крестьянский сын, возглавлявший в Москве ряд важнейших оперативных подразделений.

Фарси понадобился и в Афганистане. За штурм дворца Амина в Кабуле Александр Голубев награжден боевым орденом.

Долгие годы был председателем Совета ветеранов Службы внешней разведки Российской Федерации.

Однажды, уже незадолго до ухода, Александр Титович появился на одном юбилее. Его коллеги закивали головами: "Пришел Титыч, уважает".

Александр Титович Голубев не дожил дня до своего 84-летия. Ушел в борьбе с болезнью, ценимый всеми, кто его знал.

Общество Утраты Правительство Служба внешней разведки (СВР)

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