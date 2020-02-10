Социологи: Партнеры США по НАТО не хотят воевать

53 процента людей в странах НАТО позитивно расценивают роль Североатлантического союза на мировой арене. Однако не готовы отправлять своих солдат на войну, целиком полагаясь на вооруженные силы США. Об этом свидетельствует исследование социологического института Pew, пишет Süddeutsche Zeitung.

Аналитики института с мая по август 2019 года опросили более 21 тысячи человек. Выяснилось, что более всего благоволят альянсу поляки (82 процента) и литовцы (77 процентов). А вот в Турции и Греции таких сторонников блока набралось лишь треть респондентов.

В своих ответах многие опрошенные указывали на статью 5 Вашингтонского договора о создании Североатлантического союза. Эта статья гласит, что все страны альянса в случае нападения на одну из них считают это агрессией против всех членов НАТО и готовы вмешаться в военный конфликт на стороне подвергшегося агрессии партнера.

А на прямой вопрос "пойдет ли ваша страна на участие в боевых действиях в случае серьезного военного конфликта", положительные ответы прозвучали только в пяти странах: Нидерланды (64%), США (60%), Канада (56%), Великобритания (55%) и Литва (51%). В Германии "за" высказывается только каждый третий, остальные воевать не желают.

На основании этих данных можно предположить, заключает издание, что большинство граждан стран НАТО, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп в Европе чрезвычайно непопулярен, все же полагаются на военную мощь заокеанского партнера.