Первую серию мультсериала "Приключения Пети и Волка" показали в Сети

Премьера нового мультсериала "Приключения Пети и Волка" состоялась на официальном канале студии "Союзмультфильм" в YouTube. Первую серию "Дело о нечаянном проклятии" уже успели посмотреть около 50 тысяч человек.

В этом мультфильме столкнутся мир реальный и мир волшебный. Главными героями стали обычный школьник Петя, увлекающийся современными технологиями, и Волк - путешественник, умеющий решать проблемы. Вместе они будут помогать героям волшебной вселенной справляться с непростыми задачами. Например, спасти царя от проклятия, выдать замуж Царевну-лягушку или найти Колобка.

Режиссером и сценаристом проекта стал один из создателей "Смешариков" Алексей Лебедев.

По словам директора "Союзмультфильма" Бориса Машковцева, у нас в стране почти не производится анимационный контент для подростков. Поэтому "Петю и Волка" уже назвали смелым экспериментом. Хотя, судя по количеству лайков, он может оказаться вполне успешным.

"В основном студии ориентированы на создание сериалов для аудитории дошкольного возраста, при этом подростки сразу переходят на контент для семейного смотрения. Однако для их возраста характерны совершенно иные внутренние и внешние конфликты и ситуации, что должно, безусловно, находить свое отражение в актуальном кино и анимации", - приводит слова Машковцева РИА Новости.

Создатели мультфильма рассчитывают покорить не только российского, но и зарубежного зрителя. Воодушевленные успехом "Ведьмака", они надеются, что новый мультфильм еще больше подогреет в мире интерес к теме славянского фольклора.

Первый сезон будет состоять из 26 эпизодов. Первые три серии можно будет посмотреть на канале "Союзмультфильма", а остальные будут доступны на одной из стриминговых платформ.