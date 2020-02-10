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10 февраля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)

Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 6-ФЗ "О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "О безопасности"

Дата подписания 6 февраля 2020 г.
Опубликован 10 февраля 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о безопасности

Принят Государственной Думой 23 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года

Статья 1

Внести в статью 15 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 2) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 15. Состав Совета Безопасности

1. В состав Совета Безопасности входят Председатель Совета Безопасности Российской Федерации, которым по должности является Президент Российской Федерации; Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации (далее - Заместитель Председателя Совета Безопасности); Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации (далее - Секретарь Совета Безопасности); постоянные члены Совета Безопасности и члены Совета Безопасности.

2. Постоянные члены Совета Безопасности входят в состав Совета Безопасности по должности в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. Заместитель Председателя Совета Безопасности и Секретарь Совета Безопасности входят в число постоянных членов Совета Безопасности.

3. Заместитель Председателя Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации. Полномочия Заместителя Председателя Совета Безопасности определяются Президентом Российской Федерации. Заместитель Председателя Совета Безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами Президента Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

4. Члены Совета Безопасности назначаются Президентом Российской Федерации в порядке, им определяемом.

5. Члены Совета Безопасности принимают участие в заседаниях Совета Безопасности с правом совещательного голоса.

6. Заместителем Председателя Совета Безопасности, Секретарем Совета Безопасности, постоянными членами Совета Безопасности и членами Совета Безопасности могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин