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10.02.2020 22:00
Рубрика: В мире

США останутся при своих

Страны ВТО теряют доступ к американским закупкам
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
США неоднократно грозились сократить свое присутствие во Всемирной торговой организации (ВТО) и, похоже, готовят новый шаг. Bloomberg сообщил о подготовке документа о выходе Вашингтона из соглашения ВТО по госзакупкам (GPA), почти половину стоимости которого составляют правительственные закупки США. Это может поставить многие страны в затруднительное положение.

GPA - одно из двух соглашений в рамках ВТО, необязательных для членов организации. Участниками GPA являются 47 членов ВТО, включая 28 стран ЕС, соглашение позволяет его участникам получить доступ на потенциальный рынок с объемом контрактов на сумму около 1,7 трлн долларов в год, рассказали "РГ" в пресс-службе Минэкономразвития.

Фото: REUTERS
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С одной стороны, выход из GPA - логичное продолжение протекционистской политики администрации Дональда Трампа с его лозунгами America First и Buy American. С другой - это лишняя возможность воздействовать на ВТО.

"Исторически США высказывали недовольство этим соглашением и стремились сделать его шире как по участникам, так и по номенклатуре товаров, - говорит ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов. - Готовящимся документом они подталкивают своих партнеров-конкурентов к новому обсуждению".

Выход США из GPA будет иметь негативный эффект для их ближайших партнеров ЕС, Японии, Великобритании и Канады. Участники соглашения потеряют доступ к американскому рынку госзакупок в размере 837 млрд долларов.

Ближайшие партнеры США потеряют доступ к американскому рынку госзакупок на 837 млрд долларов

"Особое значение возможный выход США из GPA может иметь для Канады, так как повлияет на ратификацию другого торгового соглашения - между Канадой, США и Мексикой (USMCA). Оно разработано под давлением Вашингтона, канадцы долго ему сопротивлялись, и история с GPA может стать поводом задержать решение канадской стороны", - рассказывает профессор НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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В рамках соглашения GPA Россия имеет статус "наблюдателя" и формально находится в процессе присоединения к нему. Если оно состоится, другие участники соглашения получат доступ к госзакупкам России, а российские компании - к соответствующим тендерам за границей. Переговоры ведутся не первый год - расхождения в законодательстве делают процесс присоединения в обозримом будущем маловероятным.

"Формально выход США из GPA не несет для нас никакой угрозы, - считает Владимир Саламатов, гендиректор Исследовательского центра Международная торговля и интеграция (ITI). - Однако сам факт такого "шантажа" со стороны Вашингтона может поставить под сомнение хрупкое равновесие, создавшееся на данный момент в системе ВТО".

Зачем ВТО России

Ослабление ВТО не в интересах России. Членство в организации дает определенные гарантии недискриминации на мировых рынках, защищает от расширения санкций и позволяет решать торговые споры - правда, США уже заблокировали систему разрешения таких споров в рамках ВТО, и пока непонятно, удастся ли ее реанимировать. Россия на площадке ВТО подала 8 исков к Украине, ЕС и США, выступила ответчиком в 9 спорах, в нескольких потерпела поражение или вовремя изменила регулирование и успела выиграть три спора с Украиной - по транзиту, о пошлинах на удобрения и по железнодорожным вагонам.

В мире США Экономика ВЭД Международные организации ВТО Россия и ВТО

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