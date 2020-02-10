Стратегия нацбезопасности РФ будет скорректирована и принята уже в этом году

Аппарат Совбеза приступил к подготовке новой редакции Стратегии национальной безопасности в соответствии с решением президента России. Об этом обозревателю "РГ" сообщили в аппарате Совбеза.

Там напомнили, что Стратегия нацбезопасности - это всеобъемлющий стратегический документ, корректировки в который вносятся каждые пять лет. Если говорить о более широких понятиях, то Стратегия определяет национальные интересы и стратегические национальные приоритеты страны. А также цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития России на долгосрочную перспективу.

Последняя редакция Стратегии была подписана главой государства 31 декабря 2015 года. Главной задачей в ней ставилось развитие национальной экономики, улучшение качества жизни граждан, укрепление политической стабильности в обществе, обеспечение обороны страны, государственной и общественной безопасности. А также повышение конкурентоспособности и международного престижа России.

О том, что будет представлять из себя новый документ, а также научно-методические подходы к его корректировке были рассмотрены на заседании секции по проблемам стратегического планирования научного совета при Совбезе РФ.

"РГ" удалось узнать подробности обсуждения. В частности, как рассказали в аппарате Совета безопасности, при подготовке новой редакции будет целесообразно предусмотреть уточнение отдельных положений Стратегии с учетом современной международной обстановки и внутренней ситуации.

Так, экспертному сообществу в лице представителей научных институтов, федеральных министерств и ведомств предложено представить дополнительные меры по противодействию угрозам, связанным с усилением давления на Россию. Об этом же, кстати, говорилось и в принятой пять лет назад Стратегии. Укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Проведение Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. Как отмечалось в документе, реализуемая американцами вместе с союзниками политика сдерживания России предусматривает оказание на нее политического, экономического, военного и информационного давления.

Кроме того, пять лет назад говорилось и об угрозе России со стороны НАТО. Речь, в частности, шла об активизации военной деятельности стран блока, дальнейшем расширении альянса, приближении его военной инфраструктуры к российским границам. Угрозу глобальной и региональной стабильности несло и размещение компонентов системы ПРО США в условиях концепции "глобального удара", развертывания стратегических неядерных систем высокоточного оружия, а также возможного размещения оружия в космосе.

Экспертному сообществу предложено представить дополнительные меры по противодействию угрозам, связанным с усилением давления на Россию

К 2020 году добавилось еще несколько угроз, которые будут отражены в новой Стратегии, а именно деградация режима контроля над вооружениями и рост количества очагов международной напряженности. Отдельная глава будет касаться проблем информационной безопасности.

Кроме того, во время заседания было предложено обратить внимание на риски устойчивого социально-экономического развития России, зависимости от поставок иностранной продукции, а также низкую конкурентоспособность отечественного производства.