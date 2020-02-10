Сын Пеле признался, что его отец находится в депрессии и стал отшельником

Эдиньо, сын легенды мирового футбола Пеле, признался, что его отец находится в глубокой депрессии и стал отшельником. Он впал в уныние из-за своего слабого здоровья и не хочет выходить из дома, так как уже не может ходить без посторонней помощи.

Пеле, которому в октябре исполнится 80 лет, много лет страдает от тяжелого заболевания тазобедренного сустава, ставшего следствием его долгой футбольной карьеры. Он не может сделать и нескольких шагов без специального каркаса для ходьбы. Во время его последних публичных выступлений "Король футбола" находился в инвалидной коляске.

"Его кости стали довольно хрупкими. Ему заменили тазобедренный сустав, однако отец не получил адекватной реабилитации, хотя я советовал ему не проходить курс физиотерапии после операции, - сказал Эдинью в интервью бразильскому TV Globo. - Из-за того, что он не может нормально передвигаться, у него наступила сильная депрессия. Представьте, он, король футбола, который всегда обладал мощной фигурой, теперь не может нормально ходить". По словам Эдиньо, Пеле стал настоящим затворником и даже не выходит в сад у дома.

Этим летом в Бразилии, сообщает The Guardian, будет широко отмечаться 50-я годовщина завоевания Пеле третьего титула чемпиона мира. Эту награду сборная Бразилии той поры, которую многие эксперты считают величайшей футбольной командой всех времен, выиграла в Мексике в 1970 году. Напомним, что Пеле стал первым футболистом в мировой истории, который забил более тысячи мячей в официальных матчах.