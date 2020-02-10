Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 16-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части упрощения порядка трудоустройства в Российской Федерации обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования иностранных граждан и лиц без гражданства"

Принят Государственной Думой 23 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 1, ст. 21; N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; 2010, N 21, ст 2524; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 50; N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; N 27, ст. 3880; 2012, N 53, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2309; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036, 4037, 4040, 4057, 4081; N 52, ст. 6951, 6955; 2014, N 16, ст. 1831; N 19, ст. 2311, 2332; N 26, ст. 3370; N 30, ст. 4231; N 48, ст. 6638; N 49, ст. 6918; N 52, ст. 7557; 2015, N 1, ст. 72; N 21, ст. 2984; N 27, ст. 3951, 3990; N 29, ст. 4339; N 48, ст. 6709; 2016, N 1, ст. 85; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 82; N 53, ст. 8454; 2019, N 18, ст. 2224; N 23, ст. 2904; N 25, ст. 3164, 3165; N 30, ст. 4134; N 31, ст. 4416) следующие изменения:

1) в статье 13:

а) пункт 4 дополнить подпунктом 71 следующего содержания:

"71) обучающихся в Российской Федерации по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, и работающих в свободное от учебы время;";

б) подпункт 4 пункта 45 признать утратившим силу;

в) в подпункте 1 пункта 6 слова ", а в случае осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности в порядке, установленном статьей 134 настоящего Федерального закона, - вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин обучается" исключить;

г) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. В случае, если иностранный гражданин завершил или прекратил обучение в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные с иностранным гражданином, подлежат прекращению.";

2) статью 134 признать утратившей силу;

3) в пункте 6 статьи 151 слова ", а также иностранные граждане, обучающиеся в Российской Федерации по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по имеющим государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным программам и осуществляющие трудовую деятельность в соответствии со статьей 134 настоящего Федерального закона" исключить;

4) в статье 18:

а) в пункте 8:

в подпункте 3 слова ", за исключением случая, предусмотренного статьей 134 настоящего Федерального закона" исключить;

в подпункте 5 слова ", за исключением случая, предусмотренного статьей 134 настоящего Федерального закона" исключить;

б) пункт 96 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин