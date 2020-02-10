Учитель из Казахстана: Мне страшно подумать, что забудут люди о войне

На Международный пушкинский конкурс русистов "Автограф Победы. О войне и мире на уроке русского языка" начали поступать первые работы. "Мне страшно подумать, что забудут люди о войне, которая завершилась почти 75 лет назад. Поэтому каждый урок мои семиклассники будут читать фронтовые письма, рассказывать об истории, которую пережили их прадеды и прабабушки, а не о той, которую так охотно им транслируют современные СМИ. И это моя Победа на уроке русского языка", - пишет в своем эссе учитель из казахстанского города Павлодар Ульяна Суханинская.

Ульяна принадлежит к поколению 90-х. Тогда школьники о войне знали мало: что-то по фильмам, что-то по школьным мероприятиям. Поэтому, размышляя об актуальности истории Великой отечественной для казахских школьников, она признается, что составить конспект урока на тему "День Победы" для современного учителя задача не из простых:

"Как машина времени я должна перенести их в размышления о роли Великой Победы над фашизмом. От многозадачности опускаются руки. Может, взять готовый конспект, "погуглить" информацию?" - рассуждает русист.

Но конспект из интернета вряд ли найдет отклик в искушенных информацией детях XXI века. Хорошо, если в жизни педагога был человек, который осуществил связь поколений, сегодняшнего и военного. Суханинской посчастливилось такого встретить.

"Жили мы в деревне рядом с Павлодаром, - со стыдом вспоминает Ульяна. - В нашем селе ветеранов было мало, по большей части труженики тыла. Мы точно знали, как заставить учителя русского языка сорвать урок. Подговаривали одноклассника Лешку, рисовали ему на тыльной стороне ладони фашистскую свастику. Куляш Тюлетаевна останавливала диктант...".

Куляш была учителем в годах, ребенок войны. Прервав урок, она долго и подробно рассказывала о войне, описывала фашистские зверства. Рассказ перемешивался с цитатами из военных поэтов. Класс затихал, а хулиганистый Лешка стеснительно прятал растертую до ссадины руку и просил прощения. "Оглядывая нас, учитель видела слезы на глазах девчонок. Наступал мир", - воспоминает русист.

Теперь и Ульяна Суханинская точно так же проверяет свой класс на умение дорожить историей своей страны, сочувствовать предшествующим поколениям, пережившим ужас войны, передает память о ней юному поколению казахстанцев. "Бывает, подбираешь стихотворения, песни, тексты для чтения, письма с фронта, - все, что не должно оставить равнодушным. Оглядываешь класс и понимаешь - достучалась, - пишет она. - И может статься, что так я замедлю приближение к их жизням новой катастрофы".