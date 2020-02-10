В Болгарии почтили память русского дипломата Николая Игнатьева

В Софии состоялось возложение цветов к мемориалу, установленному в честь графа Николая Игнатьева. В торжественной церемонии, приуроченной к празднованию Дня дипломатического работника, принял участие посол России в Болгарии Анатолий Макаров.

В своей речи к собравшимся, среди которых присутствовали представители основных местных СМИ, глава дипмиссии РФ напомнил о роли Игнатьева в подписании Сан-Стефанского мирного договора, ознаменовавшего завершение Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и признание независимости от османского ига ряда балканских государств, в том числе и Болгарии.

Также Макаров заявил о намерении добиваться от властей республики установки памятника графу в центре Софии. Обратил внимание на то, что столичная администрация одобрила данный проект еще в 1903 году, но его реализацией так до сих пор и не занялась.

Граф Николай Игнатьев является для болгар одной из важнейших исторических личностей. Его именем названы улицы, площади и учреждения по всей стране. Кроме того, в его честь названы даже два населенных пункта.