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10.02.2020 22:33
Рубрика: Экономика

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В Госдуму внесен законопроект о социальном контракте для многодетных семей
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 28(8082)
Группа сенаторов во главе с вице-спикером СФ Галиной Кареловой внесла в Госдуму законопроект, согласно которому претендовать на заключение социального контракта смогут многодетные семьи вне зависимости от достатка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: РИА Новости
Новый порядок получения материнского капитала введут как можно скорее

Авторы инициативы уверены, что поддержка семей - это не только выплаты и пособия, и предлагают расширить инструментарий. Социальный контракт, о котором идет речь в законопроекте, это особая форма помощи, которая позволяет малоимущим (как одиноким гражданам, так и семьям) получить от государства инструменты для выхода из сложной жизненной ситуации. Например, пройти курс лечения, обучение, найти работу или приобрести оборудование для ведения бизнеса, подсобного хозяйства. Для каждого заявителя составляется индивидуальный план помощи, при этом он обязуется тратить полученные средства строго на обозначенные цели.

На сегодня такая форма поддержки доступна не во всех субъектах Федерации, при этом многодетные семьи могут заключить контракт только находясь в сложной финансовой или жизненной ситуации. Сенаторы предлагают убрать это условие. Внесенные поправки предусматривают предоставление семьям, имеющим трех и более детей, права на заключение социального контракта и получение социальных услуг независимо от величины их среднедушевого дохода. Это позволит многодетным семьям собственными усилиями при поддержке государства преодолеть трудную жизненную ситуацию. В случае принятия этого законопроекта новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года.

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