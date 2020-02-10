Новости

Минтранс предложил уточнить параметры госпрограммы "Развитие транспортной системы" 19:49
Социологи: Партнеры США по НАТО не хотят воевать 19:45
В Астрахани у женщины случился абсцесс мозга из-за самолечения 19:00
В Петербурге начался смотр молодежных почетных караулов 18:49
В Подмосковье произошла авария на электроподстанции 18:46
Чем государство может помочь развитию нефтехимии 18:36
Попова: Под наблюдением врачей по коронавирусу остается 20 тыс. человек 18:35
В Греции прошли памятные мероприятия по случаю Дня дипломата 18:26
Средняя зарплата школьного учителя составила более 41 тысячи рублей 18:25
Под Петербургом утонул пенсионер, попытавшийся спасти свою собаку 18:23
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе 18:14
Режиссер Бекмамбетов снимет фильм про летчика Девятаева, сбежавшего из плена на немецком самолете 18:05
Арестован участник пранка о коронавирусе в метро 17:55
Генпрокуратура РФ назвала регионы с самыми суровыми коллекторами 17:47
ЦОДД призвал увеличить штрафы за нарушение ПДД 17:47
Мировая премьера "Ночи пожирателей рекламы - 2020" пройдет в Москве 17 апреля 17:35
В Совфеде прокомментировали планы "Нафтогаза" подать иск к "Газпрому" 17:19
В ближайшие часы Москву завалит снегом 17:18
НАСА попросило автопроизводителей помочь в постройке лунохода 17:01
Российская тест-система для диагностики коронавируса показала эффективность 16:55
Российский хоккеист Александр Овечкин стал другом бренда Hublot 16:55
В Москве опекун избила ребенка из-за буквы "Ж" 16:47
На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз 16:45
Украденный 20 лет назад волгоградец впервые получил паспорт 16:42
В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 18:40
Рубрика: Экономика

Банки дадут заемщикам отбор

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
В этом году банки будут тщательнее отбирать потенциальных заемщиков и подстраиваться под запросы перспективных клиентов. Последние смогут рассчитывать на потребительские кредиты без залога по ставкам, сравнимым с ипотечными. Клиенты с подмоченной репутацией будут рассчитывать на ссуды по ставкам около 20% или рискуют не получить их вовсе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Потенциал снижения ставок по потребкредитам в целом исчерпан, считает вице-президент - старший кредитный эксперт международного рейтингового агентства Moody"s Ольга Ульянова. Но малой части особенно желанных клиентов (например, платежеспособным заемщикам, впервые решающимся на кредит) банки смогут предложить сравнительно низкую ставку, чтобы привязать его к себе и в дальнейшем расширить спектр предлагаемых ему услуг, говорит аналитик.

Фото: iStock
Названы регионы, возглавившие рейтинг по неуплате кредитов

Банки при рассмотрении заявки на кредит обычно изучают два фактора - кредитоспособность и платежеспособность заемщика. Первая чаще всего базируется на кредитной истории и наборе альтернативных данных (например, у клиента есть задолженность, которой занялись приставы). Если с кредитоспособностью все хорошо, банки начинают оценивать платежеспособность заемщика, она полностью зависит от величины дохода. Вычитая из дохода регулярные платежи, кредитор получает свободный располагаемый доход, который заемщик потенциально может направить на обслуживание нового кредита. Если свободных средств недостаточно, кредитор может снизить сумму выдаваемого кредита или отказать в кредите.

"Хорошим" заемщиком банки обычно считают клиента, который либо вообще не пропускает платежи, либо не допускал просрочки свыше 30 дней. Такие клиенты, как следует из текущих предложений крупных банков, могут рассчитывать на потребительский кредит по ставкам около 8-12%. Заемщикам с подпорченной кредитной историей придется обслуживать новые потребкредиты по ставкам, близким к 20%.

Невыдача потребительского кредита грозит сейчас только "серийным" и сверхзакредитованным заемщикам

Массового ужесточения условий потребкредитования, по мнению Ульяновой, не будет: ставки ограничены высокой конкуренцией между банками. Риск невыдачи кредита сегодня угрожает только "серийным" заемщикам с большим количеством кредитов.

Право

По данным Федеральной службы судебных приставов, на конец 2019 года в ведомстве было 5,8 млн неоконченных исполнительных производств по кредитным долгам граждан. Общая сумма долга составила 1,6 трлн рублей. По сравнению с 2018-м количество должников по неоконченным делам увеличилось более чем на миллион, при этом размер долга вырос не так сильно. Годом раньше остаток неоконченных дел на должников по кредитам составлял 4,6 млн с общим долгом 1,5 трлн.

Фото: iStock
В ЦБ рассказали, как оценить свои шансы на получение кредита

Таким образом, средний долг одного неплательщика упал с 326 тысяч (на конец 2018 года) до 275 тысяч (на конец 2019 года). Если у должника есть постоянная работа, исполнительный лист нередко отправляют туда, и тогда бухгалтерия высчитывает процент с зарплаты. В конце прошлого года в бух­галтериях лежало 2,4 млн исполнительных листов на общую сумму более 530 млрд рублей. Для сравнения: в конце 2018 года в бухгалтериях оставалось 2,2 млн исполнительных листов на общую сумму 517 млрд руб‑лей.

Также судебные приставы активно разыскивают имущество должников. Практика показывает, что стоит арестовать у неплательщика, например, автомобиль, деньги мистическим образом находятся.

Недавно житель одного из районов Ярославской области закрыл свой долг: 500 тысяч рублей по банковскому кредиту плюс 36 тысяч рублей исполнительского сбора. Сделал он это после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль. "В ходе проведения исполнительных действий было установлено, что за должником на праве собственности зарегистрировано автотранспортное средство, - рассказывают в пресс-службе управления ФССП России по Ярославской области. - Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автомобиля. Мера принудительного исполнения оказалась действенной - мужчина оплатил полумиллионную задолженность".

Если человек намеренно уклоняется от выплаты кредита, ему грозит уголовное дело по статье 177 Уголовного кодекса "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности". Но обвинение должно доказать, что человек сознательно предпринимал какие-то действия, чтобы не платить, допустим, прятал деньги и имущество. Например, в Мурманской области недавно возбудили уголовное дело на жительницу города Кандалакши, которая была должна 3 млн рублей. На момент возбуждения исполнительного производства женщина официально работала и из ее зарплаты производились удержания, после ее увольнения выплаты прекратились, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Мурманской области. Приставам женщина рассказала, что теперь безработная и денег у нее нет. Выяснилось, что работа у нее все-таки была: женщина трудоустроилась и получала зарплату, только скрывала это.

По данным ФССП, за год суды вынесли 69 обвинительных приговоров за злостное уклонение от выплаты кредита.

Подготовил Владислав Куликов

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Совфеде прокомментировали планы "Нафтогаза" подать иск к "Газпрому"
Песков назвал пагубной санкционную практику
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией
"Паразиты" добрались до Голливуда
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин