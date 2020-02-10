В этом году банки будут тщательнее отбирать потенциальных заемщиков и подстраиваться под запросы перспективных клиентов. Последние смогут рассчитывать на потребительские кредиты без залога по ставкам, сравнимым с ипотечными. Клиенты с подмоченной репутацией будут рассчитывать на ссуды по ставкам около 20% или рискуют не получить их вовсе.

Потенциал снижения ставок по потребкредитам в целом исчерпан, считает вице-президент - старший кредитный эксперт международного рейтингового агентства Moody"s Ольга Ульянова. Но малой части особенно желанных клиентов (например, платежеспособным заемщикам, впервые решающимся на кредит) банки смогут предложить сравнительно низкую ставку, чтобы привязать его к себе и в дальнейшем расширить спектр предлагаемых ему услуг, говорит аналитик.

Банки при рассмотрении заявки на кредит обычно изучают два фактора - кредитоспособность и платежеспособность заемщика. Первая чаще всего базируется на кредитной истории и наборе альтернативных данных (например, у клиента есть задолженность, которой занялись приставы). Если с кредитоспособностью все хорошо, банки начинают оценивать платежеспособность заемщика, она полностью зависит от величины дохода. Вычитая из дохода регулярные платежи, кредитор получает свободный располагаемый доход, который заемщик потенциально может направить на обслуживание нового кредита. Если свободных средств недостаточно, кредитор может снизить сумму выдаваемого кредита или отказать в кредите.

"Хорошим" заемщиком банки обычно считают клиента, который либо вообще не пропускает платежи, либо не допускал просрочки свыше 30 дней. Такие клиенты, как следует из текущих предложений крупных банков, могут рассчитывать на потребительский кредит по ставкам около 8-12%. Заемщикам с подпорченной кредитной историей придется обслуживать новые потребкредиты по ставкам, близким к 20%.

Невыдача потребительского кредита грозит сейчас только "серийным" и сверхзакредитованным заемщикам

Массового ужесточения условий потребкредитования, по мнению Ульяновой, не будет: ставки ограничены высокой конкуренцией между банками. Риск невыдачи кредита сегодня угрожает только "серийным" заемщикам с большим количеством кредитов.

Право

По данным Федеральной службы судебных приставов, на конец 2019 года в ведомстве было 5,8 млн неоконченных исполнительных производств по кредитным долгам граждан. Общая сумма долга составила 1,6 трлн рублей. По сравнению с 2018-м количество должников по неоконченным делам увеличилось более чем на миллион, при этом размер долга вырос не так сильно. Годом раньше остаток неоконченных дел на должников по кредитам составлял 4,6 млн с общим долгом 1,5 трлн.

Таким образом, средний долг одного неплательщика упал с 326 тысяч (на конец 2018 года) до 275 тысяч (на конец 2019 года). Если у должника есть постоянная работа, исполнительный лист нередко отправляют туда, и тогда бухгалтерия высчитывает процент с зарплаты. В конце прошлого года в бух­галтериях лежало 2,4 млн исполнительных листов на общую сумму более 530 млрд рублей. Для сравнения: в конце 2018 года в бухгалтериях оставалось 2,2 млн исполнительных листов на общую сумму 517 млрд руб‑лей.

Также судебные приставы активно разыскивают имущество должников. Практика показывает, что стоит арестовать у неплательщика, например, автомобиль, деньги мистическим образом находятся.

Недавно житель одного из районов Ярославской области закрыл свой долг: 500 тысяч рублей по банковскому кредиту плюс 36 тысяч рублей исполнительского сбора. Сделал он это после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль. "В ходе проведения исполнительных действий было установлено, что за должником на праве собственности зарегистрировано автотранспортное средство, - рассказывают в пресс-службе управления ФССП России по Ярославской области. - Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автомобиля. Мера принудительного исполнения оказалась действенной - мужчина оплатил полумиллионную задолженность".

Если человек намеренно уклоняется от выплаты кредита, ему грозит уголовное дело по статье 177 Уголовного кодекса "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности". Но обвинение должно доказать, что человек сознательно предпринимал какие-то действия, чтобы не платить, допустим, прятал деньги и имущество. Например, в Мурманской области недавно возбудили уголовное дело на жительницу города Кандалакши, которая была должна 3 млн рублей. На момент возбуждения исполнительного производства женщина официально работала и из ее зарплаты производились удержания, после ее увольнения выплаты прекратились, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Мурманской области. Приставам женщина рассказала, что теперь безработная и денег у нее нет. Выяснилось, что работа у нее все-таки была: женщина трудоустроилась и получала зарплату, только скрывала это.

По данным ФССП, за год суды вынесли 69 обвинительных приговоров за злостное уклонение от выплаты кредита.

Подготовил Владислав Куликов