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10.02.2020 22:44
Рубрика: В мире
Проект: Пушкинский конкурс

В Гаване открылся подготовительный факультет русского языка

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
На Кубе состоялось открытие подготовительного факультета русского языка на базе старейшего вуза страны - Гаванского университета. Теперь кубинцы, которые в будущем поедут получать высшее образование в Россию в рамках предоставляемых российским правительством 100 специальных стипендий, начнут заниматься русским языком еще на Кубе. Главная цель - сократить срок адаптации будущих студентов к обучению на иностранном языке.
Фото: Сергей Новиков / РГ Фото: Сергей Новиков / РГ
Фото: Сергей Новиков / РГ

- Сегодня мы хотим попробовать новый формат обучения кубинских студентов в России - когда они готовятся к обучению на русском языке, будучи на Кубе, еще только определяясь со своим профессиональным выбором, с выбором университета, - объяснила в ходе торжественной церемонии главную цель открытия факультета замминистра науки и высшего образования Марина Боровская. Она также напомнила о реализуемом в России приоритетном проекте "Экспорт образования", призванном повысить конкурентоспособность и привлекательность российского образования в мире.

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- Мы хотим, чтобы проект "Экспорт образования" в данном случае касался не только русского языка, а чтобы через русский язык студенты погружались в другие дисциплины - физику, химию, биологию. А это, в свою очередь, усилило бы наши научные контакты, - отметила Боровская.

Сам же проект открытия подготовительного факультета отнюдь не новый. Как напомнила замминистра высшего образования Кубы Мириам Сантана, ему уже 10 лет.

- Это проект, который начался еще 10 лет назад, благодаря инициативе Южного федерального университета России и Университета Гаваны. Главная цель, которую мы преследовали, открывая этот факультет - научить кубинцев русскому языку до того, как они поедут на обучение в российские вузы по программе "100 стипендий". Мы рассчитываем, что в скором времени этот факультет превратится в центр изучения русского языка не только студентами с Кубы, но и со всей Латинской Америки, - поделилась планами по расширению географии факультета чиновница.

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- Этот беспрецедентный проект важен не только с точки зрения взаимодействия в сфере образования, сколько в целом для двусторонних отношений между нашими странами. Сегодня мы часто отмечаем те масштабные проекты, которые связывают наши страны - это и экономика, и инфраструктура, и транспорт, и энергетика. Предстоит сделать многое, поэтому спрос на специалистов, которые владеют не только своей профессией, но и русским языком, всегда будет высоким, - заявил в ходе мероприятия посол России на Кубе Андрей Гуськов.

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