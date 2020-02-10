В ГД внесены поправки о допуске школьников к итоговой аттестации

В Госдуму внесен законопроект об условиях допуска старшеклассников к государственной итоговой аттестации.

Согласно проекту закона, условием для девятиклассников станет зачет за итоговое собеседование по русскому языку, а для одиннадцатиклассников - зачет за итоговое сочинение или изложение.

Один из авторов, член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова сообщила, что проект направлен на повышение уровня владения государственным языком РФ. Новый документ в случае принятие закрепит в законодательстве президентские инициативы, которые уже действуют в российских школах.