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10.02.2020 21:03
Рубрика: Власть

В ГД внесены поправки о допуске школьников к итоговой аттестации

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуму внесен законопроект об условиях допуска старшеклассников к государственной итоговой аттестации.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Утверждены новые требования к школьным учебникам

Согласно проекту закона, условием для девятиклассников станет зачет за итоговое собеседование по русскому языку, а для одиннадцатиклассников - зачет за итоговое сочинение или изложение.

Один из авторов, член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова сообщила, что проект направлен на повышение уровня владения государственным языком РФ. Новый документ в случае принятие закрепит в законодательстве президентские инициативы, которые уже действуют в российских школах.

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