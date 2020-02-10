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10.02.2020 18:27
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен законопроект о социальном контракте для многодетных семей

Текст: Галина Мисливская
Группа сенаторов во главе с вице-спикером СФ Галиной Кареловой внесла в Госдуму законопроект, согласно которому претендовать на заключение социального контракта смогут многодетные семьи вне зависимости от достатка.

Напомним, социальный контракт - это особая форма поддержки, которая позволяет гражданам или семьям в трудной жизненной ситуации получить от государства инструменты для выхода из этой ситуации. Например, пройти курс лечения, обучения, найти работу или приобрести оборудование для ведения подсобного хозяйства. Для каждого заявителя составляется индивидуальный план помощи, при этом он обязуется тратить полученные средства строго на обозначенные цели.

Согласно действующему закону о государственной социальной помощи, многодетные семьи могут заключить контракт, но только при наличии сложной финансовой или жизненной ситуации. Сенаторы предлагают убрать это условие.

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"Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" предусматривает предоставление семьям, имеющим трех и более детей, права на заключение социального контракта и получение социальных услуг независимо от величины их среднедушевого дохода", - говорится в пояснительной записке.

Это позволят семьям, имеющим трех и более детей, в том числе и тем, чей доход, как правило, незначительно превышает величину прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, заключать социальный контракт и собственными усилиями при поддержке государства преодолеть трудную жизненную ситуацию и создавать достойные условия для содержания и воспитания детей, считают сенаторы.

В случае принятия этого законопроекта, новые правила заключения социального контракта начнут действовать с 1 января 2021 года.

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