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10.02.2020 08:41
Рубрика: Экономика

В Кадастровой палате рассказали, как перевести садовый дом в жилой

Текст: Ольга Игнатова
В среднем 2-3 месяца может занять процедура перевода садовой недвижимости в жилую. Об этом "Российской газете" рассказали в Федеральной кадастровой палате.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что садовый дом предназначен только для сезонного проживания в нем. А жилой может использоваться для жилья круглый год. К тому же в жилом доме можно прописаться.

Но как же превратить сезонную дачу в жилую?

Фото: iStock
Дачникам и садоводам не нужно опасаться введения новых налогов

Шаг 1. Для признания садового домика жилым собственнику необходимо предоставить в уполномоченный орган местного самоуправления или в многофункциональный центр (МФЦ) следующие документы: заявление о признании садового дома жилым, выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Если дача пока не в собственности, то правоустанавливающий документ на садовый дом. Необходимо также заключение по обследованию технического состояния садового дома, которое выдается специалистами-инженерами, а также нотариальное согласие третьих лиц (если дом обременен правами третьих лиц).

Шаг 2. Подождать решения уполномоченного органа местного самоуправления. По результатам рассмотрения заявления и других перечисленных документов уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение о признании или об отказе в признании садового дома жилым.

Шаг 3. Если дом признают жилым, то местная администрация направит свое решение заявителю, а также в орган регистрации прав для внесения соответствующих изменений в сведения о садовом доме.

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