В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов

Между президентами России и Украины есть определенные контакты, но разговора про глав дипмиссий пока не было. Об этом заявили в Кремле.

"По кандидатурам говорить преждевременно, - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - В целом, между двумя президентами и на экспертном уровне определенные контакты имеют место".

"Вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипмиссий до сих пор не было, хотя, безусловно, такая готовность декларируется министром иностранных дел", - заключил представитель Кремля.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет против возвращения своего посла в Киев и украинского в Москву.