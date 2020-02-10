В Кремле оценили работу кабмина Медведева

Кабинет министров под руководством Дмитрия Медведева провел большую работу, и президент позитивно оценивает ее итоги, напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сам Медведев, когда объявлял об отставке, объяснил, почему такое решение было принято... Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа", - заявил Песков.

"Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.