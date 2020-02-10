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10.02.2020 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как выбрать помаду

Текст: Марина Гусенко
Роскачество начало исследование красной матовой помады для губ. Эксперты закупили образцы 20 брендов и начали их тестирование по 43 показателям. Итоги будут подведены к восьмому марта. А пока специалисты организации объяснили, как правильно читать маркировку "губнушки".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, отмечается, что изготовитель должен указать в составе латинское название веществ. Например, масло арганы как Argania spinosa L. Хотя, порой, рядом с такими названиями в скобках указываются и русские - к примеру, масло аргана. Это нужно, чтобы покупателю было легче понять состав. А вот если название вещества напечатано только на русском языке - это нарушение, которое должно насторожить.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Слово parfum говорит о том, что в составе помады есть отдушки, ароматизаторы.

Красители обозначаются цифрово-буквенным кодом. Так, пищевой краситель кармин относится к натуральным и маркируется как Е120. А диоксид титана - к неорганическим красителям и скрывается под кодом Е171.

Также в Роскачестве уточняют, что в косметике не должно быть бензола, брома, антибиотиков, фурокумаринов.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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