В Роскачестве рассказали, как выбрать помаду

Так, отмечается, что изготовитель должен указать в составе латинское название веществ. Например, масло арганы как Argania spinosa L. Хотя, порой, рядом с такими названиями в скобках указываются и русские - к примеру, масло аргана. Это нужно, чтобы покупателю было легче понять состав. А вот если название вещества напечатано только на русском языке - это нарушение, которое должно насторожить.

Слово parfum говорит о том, что в составе помады есть отдушки, ароматизаторы.

Красители обозначаются цифрово-буквенным кодом. Так, пищевой краситель кармин относится к натуральным и маркируется как Е120. А диоксид титана - к неорганическим красителям и скрывается под кодом Е171.

Также в Роскачестве уточняют, что в косметике не должно быть бензола, брома, антибиотиков, фурокумаринов.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.