Компания Samsung официально представила на российском рынке смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite - уменьшенные версии флагманских устройств.

Galaxy S10 Lite имеет тройную основную камеру (главный модуль 48 Мп, ультраширокий 12 Мп, макро 5 Мп), 6/128 Гб памяти, дисплей с диагональю 6,7 дюйма и разрешением FullHD+, а также батарею на 4500 мАч с быстрой зарядкой.

Galaxy S10 Lite. Фото: Samsung

В свою очередь, Galaxy Note10 Lite оборудован тройной камерой (главный модуль, "ультраширик" и телезум) на 12 Мп, 6/128 Гб памяти, дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением FullHD+, аккумулятор, аналогичный первой модели. Электронное перо позволяет делать заметки, работать с элементами дополненной реальности, управлять музыкой или слайдами презентации.

Galaxy Note10 Lite. Фото: Samsung

Матрицы обоих смартфонов имеют вырез для фронтальной камеры на 32 Мп.

Стоимость S10 Lite составляет 49990 рублей, а оснащенный стилусом Note10 Lite стоит 39990 рублей.