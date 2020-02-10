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10.02.2020 19:30
Рубрика: Общество

Болевая точка

В школу предложили вернуть врачей и медсестер
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Медсестра должна постоянно находиться школе, учеников регулярно должен осматривать врач. Об этом на "круглом столе" ОНФ рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Только 57 процентов школ оснащены отдельными медблоками. Фото: katarzynabialasiewicz / istock Только 57 процентов школ оснащены отдельными медблоками. Фото: katarzynabialasiewicz / istock
Только 57 процентов школ оснащены отдельными медблоками. Фото: katarzynabialasiewicz / istock

"Я бы поставил нашей школьной медицине сегодня троечку с минусом, - заявил он. - Раньше были стоматологические кабинеты, врач осматривал детей, делал заключения, и они передавались в поликлинику. Сейчас укрупняются школы, даже медсестры находятся в них не каждый день, не говоря уже о врачах. Профилактическая работа фактически не проводится. Надо восстановить то, что мы потеряли".

Как повысить качество медицинской помощи в России

По последним данным, только 57 процентов российских школ оснащены отдельными, хорошо оборудованными медицинскими блоками. С 2017 по 2018 год число штатных школьных медработников снизилось более чем в два раза.

Что делать? Вопрос очень болезненный: по данным минздрава, в России сегодня работают всего 49 тысяч педиатров. В основном, конечно, в поликлиниках и больницах. И при этом у нас 42 тысячи школ: "посадить" в каждую врача - просто нереально. Как выходят из положения регионы? Например, в Якутии на базе образовательной организации создаются кабинеты для участкового педиатра, и он ведет полноценный прием. Школа становится его участком. А на Ямале есть специальные центры здоровья, где ученики со всего района регулярно проходят профилактические осмотры. В самих же школах дежурят медсестры. Такие эксперименты идут в рамках проекта "Школьная медицина".

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