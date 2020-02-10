В США не смогли запустить космический корабль Cygnus с грузом для МКС

В США за две минуты до старта отменили запуск ракеты Antares c космическим грузовиком Cygnus, который должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) 1,6 тонны оборудования, около тонны научного груза, а также свежие овощи, фрукты и твердые сыры.

Представители компании Northtrop Grumman заявили, что отмена произошла из-за нештатных данных, полученных от наземного оборудования на стартовой площадке. Новая дата запуска не называется.

На борту Cygnus находится электронный микроскоп. С его помощью можно будет прямо на МКС получить данные о физических характеристиках материала и его составе. Сейчас образцы отправляют на Землю, сообщает РИА Новости.