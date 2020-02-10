В Киеве неизвестные облили зеленой краской монумент Герою Советского Союза, командующему войсками 1-го Украинского фронта генералу Николаю Ватутину, сообщается на официальном сайте национальной полиции украинской столицы.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. В ходе патрулирования территории Мариинского парка полицейские заметили, как неизвестные облили зеленой краской памятник и попытались скрыться. Одного из вандалов удалось задержать. Им оказался 19-летний мужчина, которого для выяснения всех обстоятельств доставили в полицейский участок. На месте происшествия обнаружены флаконы с веществом зеленого цвета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего", которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Устанавливаются другие причастные к акту вандализму лица.

Памятник Ватутину в Киеве расположен над его могилой у входа в Мариинский парк, недалеко от правительственного квартала. Монумент был установлен 25 января 1948 года, автор - Евгений Вучетич, архитектор - Яков Белопольский. Памятник представляет собой скульптуру Ватутина в полный рост на высоком постаменте.

Под командованием Ватутина 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, по итогам которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Генерал скончался 15 апреля 1944 года от ранения, полученного 29 февраля в Ровенской области после того, как его автомобиль попал в засаду боевиков Украинской повстанческой армии (организация запрещена в РФ).

Это уже не первый подобный инцидент, связанный с осквернением памятника генерала Ватутина в Киеве. В частности, в апреле 2018 года украинские националисты облили монумент красной краской.