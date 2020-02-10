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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

С неба на землю

Спикер Госдумы предложил развивать аэроклуб Гагарина под Саратовом
Текст: Андрей Куликов ("Российская газета", Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать местом притяжения горожан аэроклуб в поселке Дубки под Саратовом, где учился летать первый космонавт Юрий Гагарин.

Председатель Госдумы приехал в свой избирательный округ в Саратове и посетил аэроклуб имени Юрия Гагарина. Будущий космонавт стал курсантом клуба в 1954 году и именно здесь, как говорят биографы, получил "путевку в небо". Сегодня альма-матер первого космонавта переживает непростые времена, подготовка летчиков прекратилась еще в 1999 году. Сейчас на базе клуба продолжаются занятия по парашютной подготовке и тренировочные занятия вертолетчиков. За прошедшие годы территорию аэроклуба неоднократно пытались изъять под застройку.

Фото: Wikipedia.org
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- Это уникальное место. Попытка обанкротить аэроклуб и забрать землю - вещь вопиющая и недопустимая. Нужно сделать аэроклуб центром притяжения для молодых людей, студентов, курсантов, чтобы они могли здесь в современных условиях учиться летать и прыгать с парашютом, - подчеркнул Володин.

В конце прошлого года он презентовал в Саратове проект Парка покорителей космоса на месте приземления Гагарина под Энгельсом. Аэроклуб под Саратовом, по мнению спикера, должен стать частью этого проекта. Володин предложил предоставить аэроклубу статус памятника истории и культуры, а также разработать программу его развития.

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