Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать местом притяжения горожан аэроклуб в поселке Дубки под Саратовом, где учился летать первый космонавт Юрий Гагарин.

Председатель Госдумы приехал в свой избирательный округ в Саратове и посетил аэроклуб имени Юрия Гагарина. Будущий космонавт стал курсантом клуба в 1954 году и именно здесь, как говорят биографы, получил "путевку в небо". Сегодня альма-матер первого космонавта переживает непростые времена, подготовка летчиков прекратилась еще в 1999 году. Сейчас на базе клуба продолжаются занятия по парашютной подготовке и тренировочные занятия вертолетчиков. За прошедшие годы территорию аэроклуба неоднократно пытались изъять под застройку.

- Это уникальное место. Попытка обанкротить аэроклуб и забрать землю - вещь вопиющая и недопустимая. Нужно сделать аэроклуб центром притяжения для молодых людей, студентов, курсантов, чтобы они могли здесь в современных условиях учиться летать и прыгать с парашютом, - подчеркнул Володин.

В конце прошлого года он презентовал в Саратове проект Парка покорителей космоса на месте приземления Гагарина под Энгельсом. Аэроклуб под Саратовом, по мнению спикера, должен стать частью этого проекта. Володин предложил предоставить аэроклубу статус памятника истории и культуры, а также разработать программу его развития.