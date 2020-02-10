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10.02.2020 23:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Видео: премьеру фильма "Лед-2" в Москве прервала эвакуация зрителей

Текст, видео: Сусанна Альперина

Чрезвычайное происшествие сорвало премьеру фильма "Лед-2" в столичном кинотеатре "Каро-Фильм".

Как сообщает с места событий корреспондент "РГ", во время показа картины зрителей внезапно попросили покинуть свои места. Причиной стало анонимное сообщение о минировании кинотеатра.

Фото: kinopoisk.ru
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Вместе с обычными зрителями зал пришлось покинуть и VIP-гостям. Среди них были режиссер фильма Федор Бондарчук со всей своей командой, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, руководители Фонда кино, а также прославленная артистка Алла Пугачева.

В фойе кинотеатра появились полицейские и спасатели. К зданию также подъехали бригады скорой медицинской помощи. К счастью, их работа не понадобилась.

В настоящее время кинологи с собаками проводят в кинотеатре стандартную проверку. Взрывные устройства пока не обнаружены, но премьеру было решено не возобновлять.

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