Видео: премьеру фильма "Лед-2" в Москве прервала эвакуация зрителей

Чрезвычайное происшествие сорвало премьеру фильма "Лед-2" в столичном кинотеатре "Каро-Фильм".

Как сообщает с места событий корреспондент "РГ", во время показа картины зрителей внезапно попросили покинуть свои места. Причиной стало анонимное сообщение о минировании кинотеатра.

Вместе с обычными зрителями зал пришлось покинуть и VIP-гостям. Среди них были режиссер фильма Федор Бондарчук со всей своей командой, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, руководители Фонда кино, а также прославленная артистка Алла Пугачева.

В фойе кинотеатра появились полицейские и спасатели. К зданию также подъехали бригады скорой медицинской помощи. К счастью, их работа не понадобилась.

В настоящее время кинологи с собаками проводят в кинотеатре стандартную проверку. Взрывные устройства пока не обнаружены, но премьеру было решено не возобновлять.