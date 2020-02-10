Видео: управляемая ракета боевиков попала в сверхзащищенный Т-72 Adra

В Сирии террористы продолжают атаковать танки правительственных войск управляемыми противотанковыми ракетами.

Противотанковая ракета vs. T-72 Adra в Сирии. Танкистам, похоже, опять повезло. pic.twitter.com/7XXrRT2jPe — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 10, 2020

На днях такой боеприпас снова попал в "сверхзащищенный" Т-72 Adra, принадлежащий известной 4-ой дивизии. Несмотря на радостные вопли террористов, боевая машина не получила фатальных повреждений, находящийся внутри экипаж не пострадал.

По мнению военных экспертов, боевые действия в который раз продемонстрировали необходимость наличия специальной техники, способной осуществлять огневую поддержку.

Речь идет о разработанных научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод" БМПТ "Терминатор". Созданные на базе Т-90А, они имеют спаренные 30-мм скорострельные пушки 2А42 с боекомплектом в 900 снарядов. Дальность поражения живой силы может достигать 4000 м, а легкобронированных машин - 1500 м.

Два 30-мм автоматических гранатомета АГ-17 имеют дальность поражения целей 1 700 - 2 100 метров. Боекомплект - 600 выстрелов. Имеется также 7,62-мм пулемет ПКТМ с запасом в 2 000 патронов.

Четыре управляемых сверхзвуковых ракеты комплекса "Атака-Т" бьют на 6000 м. При этом они могут нести не только кумулятивные тандемные, но и осколочно-фугасные, и объемно-детонирующие боевые части.

Все это позволяет эффективно уничтожать вооруженных ПТРК и ручными реактивными гранатометами террористов.

В настоящее время Российская армия получила первую партию таких бронированных защитников танков.