В 17-м туре мужской Суперлиги было много интересных событий. Находящееся пока на восьмом месте "Белогорье" дома обыграло участника Лиги чемпионов новоуренгойский "Факел" (3:2), действующий обладатель золота кемеровский "Кузбасс" потерпел поражение в Уфе от "Урала" (0:3), а питерский "Зенит", возглавляемый наставником сборной Туомасом Саммелвуо, не справился в Новосибирске с лидером турнира "Локомотивом" (1:3).

Одна из самых титулованных команд отечественного волейбола "Белогорье" до Нового года в 11 матчах одержала лишь четыре победы. В этой ситуации руководитель клуба Геннадий Шипулин и спортивный директор олимпийский чемпион Лондона-2012 Тарас Хтей приняли оперативные кадровые решения. "Львы" ("царь зверей" изображен на гербах Белгорода и области) расстались с капитаном Александром Гуцалюком и пригласили на должность главного тренера Бориса Колчина, ранее уже успешно работавшего в клубе. И теперь уже картина совсем другая - три выигрыша в последних пяти встречах.

В матче с прошлогодним бронзовым призером "Факелом", участником нынешней Лиги чемпионов, у белгородцев блеснул один из сербских триумфаторов Евро-2019 Дражен Лубурич, набравший 34 очка. Причем хозяева площадки проявили недюжинные бойцовские качества, отыгравшись со счета 0:2 по сетам.

- Мы перебороли сами себя, у нас получилось сделать такой "камбэк", который обычно позволяет говорить, что команда родилась, - сказал наставник "Белогорья" Борис Колчин. - Только через такие игры можно вырастить молодых ребят, сделать их мастерами.

В питерский "Зенит" в межсезонье перешли сразу пять волейболистов сборной и попрощавшийся с "Кузбассом" рулевой национальной дружины Туомас Саммелвуо. А команда пока лишь на шестом месте, из 15 матчей проиграно шесть. Многовато для такого крепкого по именам состава.

В турнире лидируют: "Локомотив" Нс - 14 побед - 2 поражения, "Динамо" М - 12-4, "Зенит-Казань" - 11-3, "Кузбасс" - 11-4.