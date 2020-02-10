Одна из самых титулованных команд отечественного волейбола "Белогорье" до Нового года в 11 матчах одержала лишь четыре победы. В этой ситуации руководитель клуба Геннадий Шипулин и спортивный директор олимпийский чемпион Лондона-2012 Тарас Хтей приняли оперативные кадровые решения. "Львы" ("царь зверей" изображен на гербах Белгорода и области) расстались с капитаном Александром Гуцалюком и пригласили на должность главного тренера Бориса Колчина, ранее уже успешно работавшего в клубе. И теперь уже картина совсем другая - три выигрыша в последних пяти встречах.
В матче с прошлогодним бронзовым призером "Факелом", участником нынешней Лиги чемпионов, у белгородцев блеснул один из сербских триумфаторов Евро-2019 Дражен Лубурич, набравший 34 очка. Причем хозяева площадки проявили недюжинные бойцовские качества, отыгравшись со счета 0:2 по сетам.
- Мы перебороли сами себя, у нас получилось сделать такой "камбэк", который обычно позволяет говорить, что команда родилась, - сказал наставник "Белогорья" Борис Колчин. - Только через такие игры можно вырастить молодых ребят, сделать их мастерами.
В питерский "Зенит" в межсезонье перешли сразу пять волейболистов сборной и попрощавшийся с "Кузбассом" рулевой национальной дружины Туомас Саммелвуо. А команда пока лишь на шестом месте, из 15 матчей проиграно шесть. Многовато для такого крепкого по именам состава.
В турнире лидируют: "Локомотив" Нс - 14 побед - 2 поражения, "Динамо" М - 12-4, "Зенит-Казань" - 11-3, "Кузбасс" - 11-4.