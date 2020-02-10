Неврологи нашли способ быстрого восстановления мозга после инсульта

Ученые научного центра здравоохранения Университета Техаса в Хьюстоне, работая над восстановлением мозга после инсульта, обнаружили причину последствий появления тромбов - дисфункция так называемых Х-рецепторов.

Х-рецепторы, находящиеся в коре головного мозга, при кровоизлиянии повреждаются и становятся более чувствительными. Из-за этого человек, переживший инсульт, теряет координацию. Нервная система способна подстраиваться под перемены, но не может восстановиться. Бывает, когда реакции восстанавливаются достаточно быстро, а бывает, что человек остается беспомощным долгие годы.

После инсульта происходит накопление мертвых клеток и так называемого мусора в мозге, токсичная среда, которая приводит к повреждающему воспалению. Фагоцитарные иммунные клетки, такие как микроглии и макрофаги, полученные из крови, естественным образом появляются в организме и действуют как очистители.

По мнению ученых, ускорить процесс восстановления в несколько раз может помочь стимуляция Х-рецепторов регулятором экспрессии генов - ретиноидным рецептором X (RXR). Он стимулируют клетки-фагоциты в их миссии по очистке мозга от мертвых клеток после инсульта, тем самым ограничивая воспаление, вызванное токсичными побочными продуктами, и улучшая процесс восстановления ткани головного мозга.

Открытие RXR в качестве ускорителя очистки предполагает, что молекула, активирующая RXR, может привести к открытию многообещающей новой терапевтической мишени. Это подтвердили результаты эксперимента на лабораторных мышах с использованием компьютерных моделей, опубликованный в издании UTHealth. Они представили изображение фагоцитарной клетки с поглощенными мертвыми апоптотическими нейронами в процессе очистки.

На следующем этапе ученые протестировали препарат бексаротен - ретиноидный препарат, активирующий RXR и снижающий объем атрофии головного мозга после кровотечений. Эта работа была поддержана грантом Национального института неврологических расстройств и инсульта.