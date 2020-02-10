Возле Белого дома задержан мужчина, угрожавший убить Трампа

Возле Белого дома в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню, 1600, был задержан молодой человек, который угрожал убить президента США Дональда Трампа. Причем, 25-летний Роджер Хеджет не нашел лучшего способа, как подойти к патрульному полицейскому из Секретной службы США и сказать: "Я нахожусь здесь, чтобы убить президента Дональда Трампа".

Более того, как стало известно из полицейского рапорта, который оказался в распоряжении CNN, парень признался офицеру, что планирует убить президента. "У меня есть нож, чтобы сделать это", - тихо сказал злоумышленник офицеру. "Орудие убийства" сотрудник службы конфисковал, тотчас обыскав Хеджета. Также была конфискована его машина, которую он припарковал в нескольких кварталах от Белого дома. У Хеджета также была найдена пустая кобура для ношения пистолета на бедре.

Злоумышленник не проявлял каких-либо внешних признаков агрессивности и не подвергал опасности жизни сотрудников Секретной службы. Тем не менее, за свою "шутку", а также за конфискованный у него нож, он рискует отправиться за тюремную решетку. Он был обвинен в угрозе нанесения телесных повреждений и хранении запрещенного оружия.

По предварительной информации, у злоумышленника есть серьезные проблемы с психическим здоровьем. Впрочем, как и у большинства лиц, которые с завидной периодичностью пытаются пробраться в Белый дом, чтобы или пообщаться с президентом и первой леди, или "убить" главу государства.

Роджера Хеджета, жителя Флориды, специально приехавшего к Трампу в Вашингтон, отправили на медицинское обследование, а затем следователи будут решать его дальнейшую судьбу.