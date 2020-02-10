В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги вновь проявил себя во всей красе голкипер клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин.

В матче против "Лос-Анджелес Кингз" 24-летний вратарь отразил 42 броска из 43 и помог своей команде победить - 4:1. В составе "Рейнджерс" одну из шайб забросил Артемий Панарин. На счету российского форварда стало 73(28+45) очка по системе "гол плюс пас" в 53 матчах.

Но вернемся к Шестеркину, который стал первым в истории нью-йоркского клуба голкипером, отразившим более 40 бросков в двух из шести стартовых матчах.

Ранее наш хоккеист стал рекордсменом "Рейнджерс", выиграв четыре из пяти первых матчей на старте своей карьеры в лиге.

Партнеры Шестеркина по клубу высоко оценили прекрасную форму, в которой находится российский вратарь.

Так, нападающий Райан Строум в беседе с журналистами не скрывал своих эмоций:

- Мы все чувствуем уверенность в его действиях. Во втором периоде Игорь сделал пару потрясающих сейвов. Сейчас он нашел свою игру. Со стороны кажется, что он просто сидит и ждет шайбу, при этом оставаясь хладнокровным", - приводит слова Строума Lohud.

Тем временем после очередных матчей предквалификации Олимпийских игр 2022 года определились 12 сборных, которых распределили на три группы. Победители отправятся в Пекин.

Группа D: Словакия, Беларусь, Австрия, Польша. Группа E: Латвия, Франция, Италия, Венгрия. Группа F: Норвегия, Дания, Южная Корея, Словения.