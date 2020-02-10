Вышел первый в мире смартфон на мощнейшем процессоре для Android

Компания ZTE представила первый в мире смартфон, работающий на базе мощнейшего процессора Snapdragon 865 от Qualcomm. Ожидалось, что раньше всех аппарат на топовом чипе покажет Samsung на презентации 11 февраля, но китайцы успели первыми, пишет 9to5Google.

ZTE Axon 10s Pro благодаря новейшему процессору Snapdragon 865 поддерживает сети 5G, может иметь до 12/256 гигабайт памяти, оснащен AMOLED-экраном FullHD+ с диагональю 6,47 дюйма. В каплевидный вырез встроена камера, сканер отпечатка пальца помещен непосредственно под стеклом. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Основная камера состоит из трех модулей - основного на 48 Мп, зума и широкоугольного. Селфи-камера делает снимки с разрешение 20 Мп. ZTE Axon 10s Pro поддерживает стандарт Wi-Fi 6, обещающий стабильное соединение.

Цена на аппарат пока не объявлена. Более того, сроки выхода новинки на рынок пока не называются, поэтому Samsung может еще постараться успеть первой. Смартфон на базе Snapdragon 865 готовит также компания Realme - устройство получит название X50 Pro.