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Вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" Данилы Козловского

Новости
    10.02.2020, 15:25
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Художественный фильм Данилы Козловского "Чернобыль: Бездна", на котором названный не только выступил постановщиком, но и сыграл главную роль, обзавелся мрачным и безысходным тизер-трейлером. Ролик доступен на YouTube-канале компании Central Parthership.

Фото: youtube.com/ Netflix Korea
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С пояснением, что это - первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И о людях, которым "ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню".

Центральный герой драмы - пожарный Алексей, "на первый взгляд совершенно не похожий на Героя". Отправиться с которым в "опасную вылазку", по сюжету, вызвались "инженер Валерка и военный водолаз Борис".

"Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны, вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия - спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы", - напряженно нагнетает синопсис ленты.

Премьера - 8 октября.

Заметим: комментаторы восприняли увиденное без энтузиазма, оперируя выражениями вроде "копипаста HBO", имея в виду клюквенно прославленный сериал канала.

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