Xiaomi рассказала, когда покажет свой новый смартфон Mi 10

Компания Xiaomi официально представит свой флагманский смартфон Mi 10 в следующее воскресенье, 23 февраля. Информация об этом появилась на официальной странице в Facebook.

Мероприятие пройдет в Барселоне (Испания) накануне старта выставки MWC, которая начинается 24 февраля.

Как уточняет NDTV, 13 февраля Xiaomi организует онлайн-презентацию Mi 10.

Новинка, как ожидается, получит основную квадрокамеру, поддержку 5G благодаря процессору Snapdragon 865, экран с частотой развертки 90 Гц.

Цена может отпугнуть многих фанатов Xiaomi - по имеющимся данным, смартфон будет продаваться за 500 долларов, или около 32 тысяч рублей (за базовую модификацию).