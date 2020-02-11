Новости

В Подмосковье шесть человек пострадали в ДТП с автобусом 23:22
"Ак Барс" выиграл дивизион Харламова после осечки "Автомобилиста" 23:06
Кабмин может рассмотреть проект о выкупе Сбербанка в четверг 22:36
"Спартак" оформил выход в плей-офф КХЛ 22:32
Два подобранных на улице кота объездили всю Японию в рюкзаке хозяина 22:24
Российское посольство в Германии ответило на статью посла Польши о войне 22:10
Китай получил от России два миллиона медицинских масок 21:12
Умер бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд 20:57
Украина не станет назначать посла в Россию 20:23
Россия улучшила позиции в логистическом рейтинге 20:19
Рестайлинговый Tiguan решил ввести в заблуждение 20:08
Болгарский полицейский совершил вооруженное ограбление казино 19:52
ЕЭК добивается права получения юридических гарантий при невыполнении решений 19:51
Рублев присоединился к Хачанову в 1/8 финала турнира в Роттердаме 19:44
Глава МИД Беларуси обсудил с послом России вопросы сотрудничества 19:42
В Берлине грузчики уронили и сломали пианино стоимостью почти $200 тыс 19:38
Лайнер с 1,4 тыс. пассажиров не пустили ни в один порт из-за COVID 19 19:27
Нижний Новгород примет финал чемпионата России по киберспорту 19:20
В Москве госпитализирован известный в прошлом футболист "Спартака" 19:20
На Кубани мужчину спасли после 7-минутной остановки сердца 19:13
Строителей онкоцентра в Калининграде заподозрили в хищениях 19:11
Депутат Рады: Зеленский попал в идеологическую ловушку 18:33
Для молодых семей предложили упростить процедуру приобретения жилья 18:32
Россиянин Хачанов стартовал с победы на теннисном турнире в Роттердаме 18:25
Дорогу Адлер - Красная Поляна закрыли из-за аварии на подстанции 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 23:06
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ак Барс" выиграл дивизион Харламова после осечки "Автомобилиста"

Текст: Максим Домчев

"Автомобилист" в Екатеринбурге проиграл "Барысу" - 4:2, а казанский "Ак Барс", несмотря на поражение от "Авангарда" в серии буллитов, смог досрочно стать победителем дивизиона Харламова.

Никита Кучеров признан звездой матча против "Коламбус Блю Джэкетс"
"Спартак" оформил выход в плей-офф КХЛ

Отставание "Автомобилиста" после неудачи в домашнем матче против "Барыса" составило 12 очков. Клуб из Екатеринбурга теперь не сможет опередить казанский "Ак Барс" в дивизионе Харламова.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Экс-тренер "Вашингтона" рассказал, как Овечкин просил водку во время игры

"Авангард", добившийся победы над казанцами в серии буллитов 2:1, благодаря этому успеху гарантировал себе как минимум четвертое место в Восточной конференции и преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

ЦСКА набрал три очка, переиграв нижегородское "Торпедо" со счетом 4:1. У ЦСКА стало 86 очков после 56 матчей, у "Ак Барса" - 83.

Также за победу в регулярном чемпионате еще могу побороться СКА, победивший "Амур" - 3:2 и набравший 81 очко. Всего на очко меньше у "Авангарда".

Всего командам предстоит провести 62 матча. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 27 февраля.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Автомобилист" Спортивные организации Хоккейные клубы "Ак Барс" Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Чемпионат КХЛ 2019/2020

Главное сегодня

В Кремле выразили надежду на исполнение Киевом парижских договоренностей
Новый коронавирус получил официальное название
МИД оценил влияние программ США по сдерживанию России
Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
"Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" в конце года
Футбол
Футбол
Дзюба признался, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм"
Гимнастика
Гимнастика
Гимнастка Солдатова рассказала, что приостановила карьеру из-за булимии