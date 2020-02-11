"Ак Барс" выиграл дивизион Харламова после осечки "Автомобилиста"

"Автомобилист" в Екатеринбурге проиграл "Барысу" - 4:2, а казанский "Ак Барс", несмотря на поражение от "Авангарда" в серии буллитов, смог досрочно стать победителем дивизиона Харламова.

Отставание "Автомобилиста" после неудачи в домашнем матче против "Барыса" составило 12 очков. Клуб из Екатеринбурга теперь не сможет опередить казанский "Ак Барс" в дивизионе Харламова.

"Авангард", добившийся победы над казанцами в серии буллитов 2:1, благодаря этому успеху гарантировал себе как минимум четвертое место в Восточной конференции и преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

ЦСКА набрал три очка, переиграв нижегородское "Торпедо" со счетом 4:1. У ЦСКА стало 86 очков после 56 матчей, у "Ак Барса" - 83.

Также за победу в регулярном чемпионате еще могу побороться СКА, победивший "Амур" - 3:2 и набравший 81 очко. Всего на очко меньше у "Авангарда".

Всего командам предстоит провести 62 матча. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 27 февраля.