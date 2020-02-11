2020 год начался сюрпризом - первый месяц оказался таким теплым, что не упомнят даже старожилы. Капризная погода заставила задуматься, может, с климатом действительно происходит что-то необычное? Об этом мы спросили известного океанолога, академика РАН, руководителя Секции океанологии, физики атмосферы и географии РАН Геннадия Матишова.

Геннадий Григорьевич, всех беспокоит глобальное потепление. Уже нарисованы карты, где видно, что многие регионы уйдут под воду из-за таяния льдов в Арктике. Пора строить ковчег или все обойдется?

Геннадий Матишов: Я в Арктике с 1965 года, десятилетия изучал океанические зоны вокруг ледников. И когда меня спрашивают о глобальном потеплении, я отвечаю - нет его. Шарлатаны есть, а потепления нет. Если бы сторонники этой теории оказались правы, лед давно бы в Арктике растаял. Три года назад я был на Северном полюсе. Мы вышли из Мурманска на ледоколе "50 лет Победы" и 1200 километров шли до Земли Франца-Иосифа и еще 1100 километров до Северного полюса - верхушки планеты. Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на один день всех сторонников глобального потепления и посмотреть, выживут или нет". Теплый период в Арктике закончился. Климат повернулся в сторону холодного цикла. Без ледоколов наш ледяной "Шелковый путь" скоро будет не пройти.

Но как же нынешняя зима? Ведь действительно тепло.

Геннадий Матишов: Где? В Москве, в Ростове-на-Дону? Это еще не вся планета. В остальной России зима. В Якутии, например, мороз как был всегда, так и остался. Северная Америка заморожена: в Канаде холодно, в Вашингтоне мороз, а ведь он почти на широте Тель-Авива. Почему никто не обращает внимания на то, что Турцию, Иорданию, Афганистан, Грецию завалило снегом? Надо все сравнивать и увязывать. Должна быть объективная база данных как минимум за 100 лет, а если ее нет - все прогнозы от лукавого. За последние 15 лет Таганрогский залив в среднем был ежегодно покрыт льдом 54 дня. Для юга это необычно много и ближе, скорее, к похолоданию. Так что по одной нынешней теплой зиме выводов делать не стоит.

Так же и с "аномально" теплым прошлым летом. Это лишь эмоциональное восприятие. Было несколько действительно жарких дней, но если взять среднюю температуру за год, по сезону, посуточно и сравнивать эти показатели с другими годами, уверяю вас, ничего необычного мы не пережили.

А незамерзающий Кольский залив разве не аномалия? Это ли не подтверждение глобального потепления?

Геннадий Матишов: Незамерзающий? Только за мое время в Арктике он замерзал не один раз. Климат цикличен, залив то сковывается льдом, то освобождается. Давайте вспоминать. Еще в 1878 году экспедиция Норденшельда на "Веге" за сезон прошла от Стокгольма до Берингова пролива, то есть весь Северный морской путь. Льдов Норденшельд не увидел, но о глобальном потеплении почему-то тогда никто не говорил. В тридцатые годы Арктику штурмовали челюскинцы. Они тоже смогли пройти Северный морской путь. Это уже в Беринговом проливе они попали в лед, их понесло в сторону Аляски, но Кольский залив-то прошли. У нас что, короткая память? И Норденшельд, и челюскинцы, и многие другие за одну навигацию проходили вдоль берегов Сибири в безледных условиях. Какая же это аномалия? И вот незамерзающий Кольский залив порождает миф о скором таянии арктических льдов и затоплении целых регионов.

Обратите внимание, что на юге страны в 2010-е годы были экстремальные морозы, южные моря сковывали льды. Азовское море замерзало почти на 80 дней, до 100 кораблей намертво стояли во льдах посреди моря. На Каспии и Азове возникали ледяные торосы, как в Карском и Печорском морях.

Многие из нас помнят морозные зимы 1970-х. Фото: Валентин Кунов / ТАСС

Ученые зарегистрировали изменение Гольфстрима. Это скажется на климате?

Геннадий Матишов: К Мировому океану надо подходить как к гидрокосмосу. Надо учитывать не только поверхностные теплые течения, как Гольфстрим или Куросио, но и подводную "погоду" в глубинных слоях, где 6-километровые толщи холодных вод. Глобально повлиять на климат Гольфстрим и даже не Арктика не могут.

А вот наш главный морозильник Антарктида - совсем другое дело. Ее ледяной щит содержит около 92 процентов всех льдов суши. Если это холодное царство начнет по-настоящему таять, тогда можно говорить о непредвиденном потеплении. Уровень Мирового океана поднимется метров на шестьдесят. Именно антарктические льды, а не арктические, как долгое время считалось, могут устроить потоп. Но Антарктиду так просто не растопить. Это очень стабильная система. Причину ее постоянства еще предстоит выяснить, но факт остается фактом. В ближайшие эпохи ждать потопа не стоит.

Значит, снежные зимы, коньки, санки - все это вернется?

Геннадий Матишов: Климат цикличен - это аксиома. То тепло, то холодно. Это зависит от солнечной активности. В истории Земли много раз бывало так, что холод возвращался, но вряд ли это кого-нибудь радовало.

Последнее оледенение планеты было столь ярким событием, что за этим отрезком геологической истории закрепился термин "великий ледниковый период". В то время бушевали вулканы. Активное горообразование привело к выбросу углекислого газа и пепла в таких масштабах, что в атмосфере появился "экран", не пропускавший солнечные лучи. Это случилось всего лишь 18 тысяч лет назад. Треть суши покрылась льдом, который достигал толщины в несколько километров. Ледники опустились до тех мест, где сейчас находится Москва. Воды замерзло так много, что уровень океанов упал почти на 120 метров по сравнению с современным. Вот когда на Земле было действительно холодно.

Мы движемся к малому ледниковому периоду

А нам повезло, мы живем в теплую эпоху. Правда, ее пик произошел 6,5 тысячи лет назад. Тогда среднегодовая температура была на один градус выше нынешней, и на севере густели зеленые леса. Сейчас, по мнению некоторых ученых, опять идет похолодание. Предвестник нового цикла - "разбалансировка" климата в Европейской части России, которую мы наблюдаем: торнадо в регионах, где их не было раньше, холодные зимы, засухи и пожары, кратковременные, но очень интенсивные осадки.

Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох.

1608 год. Нидерландец Хендрик Аверкамп написал "Зимний пейзаж с конькобежцами", не подозревая, что запечатлел малый ледниковый период. Фото: wikimedia.org

Ключевой вопрос

Человек слишком высокого мнения о себе

Разве человек не оказывает влияния на климат?

Геннадий Матишов: Главный фактор - не человеческая цивилизация, а Мировой океан. "Природная машина" пока успешно справляется с нашим влиянием. Великий ледниковый период был вызван вулканической деятельностью. Заводским трубам до вулканов, согласитесь, очень и очень далеко. Полагаю, что пока никакие апокалиптические сценарии нам не грозят, и надо спокойно жить, не забывая о возможном будущем похолодании.