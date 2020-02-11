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11.02.2020 20:38
Рубрика: Экономика

Бумаги не стерпели

Банк России впервые заставил НПФ возместить убытки клиентов
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8083)
Банк России впервые привлек негосударственный пенсионный фонд (НПФ) к фидуциарной ответственности за результаты инвестирования - по принятому в 2018 году фонд отвечает капиталом за убытки клиентов, если доказано, что он вложил пенсионные средства в ценные бумаги не на лучших условиях.

В 2019 году Банк России проанализировал свыше трех тысяч сделок, индикаторы по 400 из них вызывали подозрение, но анализ показал, что практически все они были совершены на наилучших условиях, рассказал директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Кирилл Пронин. По единственному факту, где действительно было нарушение, НПФ после письма регулятора возместил 1,2 млн рублей - небольшая сумма, но ЦБ важно было продемонстрировать участникам рынка работу нового инструмента.

Фото: Pixabay
ЦБ РФ: Банки в 2019 году заработали 2 трлн рублей до вычета налогов

Также впервые в прошлом году была применена похожая норма в отношении управляющей компании, работавшей с пенсионными накоплениями - после предписания ЦБ она возместила 16 млн рублей.

Для НПФ 2019 год стал успешным благодаря хорошей конъюнктуре и повышению качества управления, отметил Пронин. Объем пенсионных средств под их управлением вырос с 3,86 до 4,27 трлн рублей: пенсионных накоплений - с 2,6 до 2,89 трлн, пенсионных резервов - с 1,26 до 1,41 трлн рублей.

Длина вложений пенсионных денег (дюрация внутри портфелей) начала расти - увеличилась доля активов со сроком более года. На это повлияло и снижение ставок, и введенная в прошлом году возможность не переоценивать удерживаемые до погашения облигации, и новая система вознаграждения НПФ, состоящей из двух частей - постоянной, ограниченной планкой в 0,75% активов, и переменной, зависящей от дохода от инвестирования. Данные мониторинга о том, какие комиссии в итоге взяли фонды и как они соотносились с результатами их работы, ЦБ раскроет позже.

Еще пять-шесть пенсионных фондов сдадут лицензию в этом году. В 2019 году с рынка ушли пять фондов

В портфелях пенсионных накоплений сохранялась тенденция наращивания вложений в металлургию и добывающую промышленность, связь, телеком и IT, в портфелях пенсионных резервов (здесь фонды гораздо более свободны в выборе) - в машиностроение и транспорт, металлургию и добывающую промышленность. Фонды нарастили долю вложений пенсионных накоплений в реальный сектор с 35,3 до 38%, пенсионных резервов - с 28,7 до 33,5% (за счет сокращения вложений, соответственно, в госсектор и финансовый сектор).

Консолидация рынка продолжится: еще пять-шесть фондов сдадут лицензии в 2020 году прежде всего в связи с объединением фондов в рамках финансовых групп, ожидает Пронин. Таким образом, на рынке останутся 41-42 фонда.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Игорь Зубков
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