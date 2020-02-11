Баталина предложила включить нацпроекты в Конституцию

Член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, депутат Госдумы Ольга Баталина предложила включить национальные проекты в текст Основного закона.

"Есть предложение включить в текст Конституции национальные проекты", - сказала она на очередном заседании группы,

Депутат подчеркнула, что нацпроекты позволяют концентрировать все ресурсы, потенциал страны на достижении стратегических целей развития. Она напомнила, что реализация приоритетных нацпроектов в двухтысячные годы позволила "добиться очень существенных результатов".

"Сегодня мы находимся на этапе очередных национальных проектов. Это приоритеты, которые заданы президентом, поддерживаются обществом, поэтому предлагается в Конституции РФ ввести национальные проекты, их реализацию как один из ключевых приоритетов государственной политики", - добавила Баталина.

Во вторник рабочая группа провела очередное, восьмое по счету заседание. Тематические подгруппы работают в ежедневном режиме. Как сообщил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников, сюда поступило уже порядка 400 предложений, а в возглавляемый им комитет Госдумы по госстроительству и законодательству - 138 официальных поправок. Срок приема поправок ко второму чтению президентского законопроекта истекает 14 февраля.