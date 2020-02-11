Болгарский полицейский совершил вооруженное ограбление казино

В болгарском Пернике сотрудник местного МВД совершил ограбление казино, воспользовавшись табельным оружием.

Как сообщает агентство NOVA, уже бывший служитель закона угрожал пистолетом работнице игорного заведения, в результате чего смог украсть около трех тысяч левов (приблизительно 120 тысяч рублей). Несмотря на то, что нарушитель порядка был в маске и незамедлительно скрылся с места преступления, правоохранительным органам удалось задержать его в сравнительно сжатые сроки.

"У него тяжелое финансовое состояние и семейное положение, но это никак его не оправдывает", - прокомментировал ситуацию глава департамента "Внутренняя безопасность" болгарского МВД Стефчо Банков. Он также отметил, что грабитель ранее считался надежным сотрудником.

Сообщается, что при инциденте никто не пострадал.