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11.02.2020 15:30
Рубрика: В мире

Бывший зампосла КНДР попытается стать депутатом парламента Южной Кореи

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Известный перебежчик из Северной Кореи Тхэ Ён Хо, который ранее был заместителем посла КНДР в Лондоне, попытается стать депутатом парламента Южной Кореи, приняв участие во всеобщих выборах 15 июня. Об этом 57-летний Тхэ заявил лично в ходе пресс-конференции, которая состоялась в здании Национального собрания (парламента) республики.

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На выборах Тхэ Ён Хо будет баллотироваться от ведущей оппозиционной Партии свободной Кореи (ПСК), которая имеет консервативную направленность и выступает за жесткую линию в отношении Пхеньяна, критикуя политику нынешнего президента страны Мун Чжэ Ина в отношении КНДР.

Интересно, что Тхэ Ён Хо предстоит провести полноценную предвыборную кампанию, так как он будет баллотироваться не по партийному списку ПСК, а в одномандатном округе в Сеуле. К этому противостоянию, где бывший северокореец бросит вызов правящему лагерю, неизбежно будет приковано большое внимание СМИ.

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Тхэ Ён Хо после побега некоторое время проработал в государственном НИИ, аффилированном с южнокорейской разведкой, но затем покинул институт, так как его критические взгляды в отношении КНДР разошлись с линией нового правительства РК, которое стало делать ставку на развитие связей и сотрудничества с Пхеньяном. Тхэ и его окружение также жаловались, что косвенно правящие структуры делали все возможное, чтобы он не особенно широко фигурировал в южнокорейских СМИ. Сам же Тхэ неоднократно заявлял о необходимости свержения правительства КНДР во главе с Ким Чен Ыном. Если же Тхэ сумеет стать депутатом парламента, то ему будет невозможно помешать в выражении своих взглядов по поводу КНДР.

Напомним, что Тхэ Ён Хо прибыл в Южную Корею в августе 2016 г. Он сбежал с семьей из Лондона, где работал заместителем посла КНДР в Великобритании. Этот побег удивил многих, так как до этого Тхэ был известен многим западным журналистам как "рупор Северной Кореи на Западе", где он постоянно регулярно рассказывал о достоинствах северокорейской системы. Тхэ также принимал активное участие в обеспечении пребывания в 2015 г. в Лондоне старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Чхоля, который известен как большой любитель музыки и поклонник Эрика Клэптона. Тхэ потом написал книгу про КНДР и про свою работу, сказав, что решился бежать, так как власти КНДР отозвали его, не позволив сыну завершить учебу в английском университете.

По слухам, побег заместителя посла КНДР очень сильно разозлил власти Северной Кореи, которые назвали его предателем. Тхэ до сих пор сопровождают телохранители, так как он опасается за свою жизнь.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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