Число безвизовых туристов в Брестской области увеличилось на 70%

По данным статистики, без визы юго-западный регион в прошлом году посетили около 32 тысяч иностранцев, а в истекшем месяце такой возможностью воспользовались почти 2,2 тысяч гостей из почти тридцати стран. Правда, большинство туристов, уточняет агентство, - это соседи из Польши, хотя в регион все чаще приезжают и представители прибалтийских стран, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Чехии.

Говоря о трендах в туристическом бизнесе, его организаторы констатируют, что в начале этого года преимущество зафиксировано за индивидуальными путешественники: только треть из них приехали в составе группы. Но областное начальство не сомневается, что "тенденция роста туристического потока продолжится, оно будет увеличиваться и в полесском направлении".

Кроме того, областные туроператоры "работают над интеграцией туристических продуктов Брестской и Гродненской областей, объединении их маршрутов с европейскими", - пояснили в управлении спорта и туризма. Там обратили внимание и на увеличение продолжительности пребывания туристов на берегах Буга. Ранее в среднем она составляла три дня, сейчас - на сутки больше. В регионе с ночлегом останавливаются 70 процентов иностранных гостей.

Добавляет оптимизма и масштабы более ста туристических предложений по прославленному региону. В частности, в национальном парке "Беловежская пуща" 22 февраля проведут гастрономический фестиваль. Праздник для гурманов намечено повторить этой весной и в областном центре.

Не забыли в Бресте и об особой миссии спорта - посла мира. В регионе намечено организовать не менее четырех велофестивалей. А одним из ключевых событий станет международный туристический форум, который запланирован на конец апреля.