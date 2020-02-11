Новости

В Приморье осудили вандалов, осквернивших Вечный огонь 09:39
Новосибирского экс-полицейского посадили на восемь лет за взятку 09:39
Генпрокурор поручил разобраться с долгами перед бизнесом в Кургане 09:36
Ураган разогнал Boeing 747 над Атлантикой до рекордной скорости 09:36
В Бангладеш утонули 14 беженцев-рохинджа 09:30
ГИБДД призвала к осторожности из-за непогоды в Москве 09:25
Москва уже 40 лет не верит слезам! Тест "РГ" к юбилею фильма 09:22
Из-за массового ДТП под Миассом организовано реверсивное движение 09:17
Трамп: США создадут самые мощные ядерные силы в мире 09:09
Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Дворцовой площади 09:08
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016 человек 09:06
В Новой Москве началось обустройство маршрута Пыхчево-Яковлево 09:04
В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти 08:57
Российские водители готовы пересесть на общественный транспорт 08:50
На Урале три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП 08:47
В Прикамье осужден мужчина, заставлявший пасынка стоять на макаронах 08:43
Онколог назвал виновные в появлении рака патогены 08:38
Видео: угонщик на BMW снес ограду и уехал от полиции 08:06
Приморью грозит дефицит овощей из-за новых правил в КНР 07:32
"Тампа-Бэй" победила благодаря рекорду Кучерова 07:22
"Артек" перенес смену для детей из Приморья из-за коронавируса 07:17
В США выявлен 13-й случай коронавируса 06:55
В США перед праймериз в Нью-Гемпшире резко упала популярность Байдена 06:30
Посол России в Вашингтоне назвал дружбу РФ и США выгодной миру 06:06
Власти Венеции заставят туристов платить "налог на въезд" 05:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 09:06
Рубрика: В мире

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016 человек

Текст: Константин Волков

Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило на 11 февраля, по данным госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, 1016 человек. Таким образом, за сутки количество жертв заболевания увеличилось на 108 человек, из них 103 человека - в провинции Хубэй.

Всего на сегодняшний день по всему миру насчитывается 1018 умерших от болезни, 4045 выздоровевших, 43108 инфицированных, из них 31728 в провинции Хубэй.

Фото: iStock
В США выявлен 13-й случай коронавируса

При этом заместитель руководителя управления по контролю за заболеваниями Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Хэ Цинхуа заявил, что "вспышка заболевания в целом по стране, за исключением провинции Хубэй, имеет тенденцию к снижению".

Однако власти Китая призвали страну возобновить производство, чтобы поддержать экономику. "Несмотря на то, что возобновление работы и производства предполагает масштабные перемещения и массовые скопления людей, и несет потенциальный риск дальнейшего распространения заболевания, но если не возобновить работу и производство, в краткосрочной перспективе это отразится на поставках медикаментов для профилактики и борьбы с эпидемией, а в долгосрочной перспективе может возникнуть риск нехватки и различных бытовых товаров", с такими словами выступил представитель государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

При этом Ли отметил, что предприятия должны тщательнее подходить к вопросам инфекционной безопасности.

Между тем ВОЗ открывает 11 февраля двухдневный форум, посвященный коронавирусу, в мероприятии примут участие порядка 400 экспертов из разных стран. Предполагается, что они разработают глобальную программу исследования коронавируса и способов борьбы с ним.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса 2019-nCoV

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки о расширении программы маткапитала
Счетная палата представила план проверок на 2020 год
Захарова назвала хаотичными действия Токио по карантину на Diamond Princess
Посол России в Вашингтоне назвал дружбу РФ и США выгодной миру
В Совфеде прокомментировали планы "Нафтогаза" подать иск к "Газпрому"
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам