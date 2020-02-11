Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016 человек

Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило на 11 февраля, по данным госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, 1016 человек. Таким образом, за сутки количество жертв заболевания увеличилось на 108 человек, из них 103 человека - в провинции Хубэй.

Всего на сегодняшний день по всему миру насчитывается 1018 умерших от болезни, 4045 выздоровевших, 43108 инфицированных, из них 31728 в провинции Хубэй.

При этом заместитель руководителя управления по контролю за заболеваниями Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Хэ Цинхуа заявил, что "вспышка заболевания в целом по стране, за исключением провинции Хубэй, имеет тенденцию к снижению".

Однако власти Китая призвали страну возобновить производство, чтобы поддержать экономику. "Несмотря на то, что возобновление работы и производства предполагает масштабные перемещения и массовые скопления людей, и несет потенциальный риск дальнейшего распространения заболевания, но если не возобновить работу и производство, в краткосрочной перспективе это отразится на поставках медикаментов для профилактики и борьбы с эпидемией, а в долгосрочной перспективе может возникнуть риск нехватки и различных бытовых товаров", с такими словами выступил представитель государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

При этом Ли отметил, что предприятия должны тщательнее подходить к вопросам инфекционной безопасности.

Между тем ВОЗ открывает 11 февраля двухдневный форум, посвященный коронавирусу, в мероприятии примут участие порядка 400 экспертов из разных стран. Предполагается, что они разработают глобальную программу исследования коронавируса и способов борьбы с ним.