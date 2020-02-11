Что известно о супербыстрых ракетах США

В понедельник на встрече с губернаторами ряда американских штатов в Белом Доме президент США Дональд Трамп похвастался тем, что Америка обладает ракетами, которые могут лететь в разы быстрее, чем обычные. "Супербыстрые, мы их так называем, ракеты могут развивать скорость в четыре, пять, шесть и даже семь раз больше, чем обычные ракеты", - сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что эти "супербыстрые" ракеты крайне необходимы Соединенным Штатам из-за того, что, дескать, Россия "стремительными темпами" развивает производство таких ракет.

Очевидно, Трамп подразумевал недавнее Послание Федеральному собранию президента Владимира Путина, который сообщил о том, что в РФ разрабатывается оружие нового поколения. Российский лидер отметил, что другим странам еще только предстоит разработать оружие, которое есть у России.

Речь идет о гиперзвуковом маневрирующем блоке "Авангард", крылатый боевой блок которого после отделения от носителя способен лететь со скоростью в 20 раз выше Max (скорости звука). Ранее в американских СМИ сообщалось о том, что комплекс Х-47М2 "Кинжал", разработанный министерством обороны России для использования в Аэрокосмических войсках РФ, представляет собой баллистическую ракету воздушного базирования, также обладающую ядерным оружием. Эта ракета может двигаться со скоростью 10 Мах на расстояние около 2000 километров и даже до 12 Мах (14 818 километров в час) на более короткие расстояния. "В настоящее время у нас нет эффективной защиты от гиперзвукового оружия из-за способа, которым они летают. Они маневренны и летают на высоте, на которой наши нынешние системы защиты не работают, - заявил Ричард Шпейер из RAND Corporation в интервью CNBC. - Вся наша (американская) защитная система основана на предположении, что вы собираетесь перехватить баллистический объект".

Но что известно о гиперзвуковом оружии США, о котором сообщил Трамп? В американских медиа говорилось о том, что такое оружие действительно разрабатывается. В августе 2018 года издание Space сообщило о том, что за последние четыре месяца ВВС США заключили два контракта на производства гиперзвукового оружия на сумму не более 1,4 миллиарда долларов с аэрокосмическим гигантом Lockheed Martin. Первый контракт, о котором была объявлено в апреле 2018 года, предусматривал выделение 928 миллионов долларов на разработку так называемого гиперзвукового обычного ударного оружия (HCSW). В августе 2018-го ВВС США предали гласности еще одну сделку на сумму в 480 миллионов долларов, чтобы начать разработку оружия быстрого реагирования (ARRW).

Гиперзвуковые ракеты летят как минимум в пять раз быстрее, чем скорость звука (Мах 5). Мах 1 составляет 1226 километров в час. Их изначально разрабатывают как маневренные, что отличает их от межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и других быстрых систем обычных вооружений, которые следуют по предсказуемым направлениям.

Как сообщало в прошлом году издание Air Force Technology, ВВС США выбрали Lockheed Martin для разработки двух новых гиперзвуковых ракет - "Стрелка" и "Ножовка по металлу". Усовершенствованное оружие быстрого реагирования AGR-183A (ARRW) - это воздушная платформа, которая, по утверждению Lockheed Martin, будет в четыре раза быстрее, чем оружие, разрабатываемое в настоящее время в России и Китае. Она будет запускаться с большого самолета, такого как бомбардировщик B-52, и использовать ракетные двигатели. После выталкивания из атмосферы Земли она будет возвращаться на неиспользованном скольжении, чтобы поразить цель со скоростью до 20 Мах (24 696 км километров в час).

Между тем, гиперзвуковое обычное ударное оружие (HCSW) будет использовать твердотопливные ракетные ускорители, чтобы развивать скорости, превышающие 5 Мах на более горизонтальной траектории. Для достижения цели оно будет использовать GPS-навигатор, предоставляя ему преимущество перед платформами противоракетной обороны. HCSW действует скорее как баллистическая ракета, однако отличается от МБР тем, что его боеголовки прикреплены к аэродинамическому глиссаду, который повторно входит в атмосферу с помощью аэродинамических сил, чтобы набрать достаточную скорость для преодоления существующих систем противоракетной обороны.

HCSW и ARRW - не первые проекты Пентагона в части создания гиперзвуковых технологий. Ранее Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны США (DARPA) провело несколько испытательных полетов беспилотного летательного аппарата с гиперзвуковым бомбардировщиком под названием HTV-2. Во время одного из этих испытаний, в августе 2011 года, он достиг 20 Мах, прежде чем потерял контроль над управлением.

Кстати, Китай еще в 2018 году провел успешные испытания своего собственного гиперзвукового оружия, известного как Xingkong-2 ("Звездное небо-2"). Тест был успешным, согласно сообщениям китайских СМИ: "Звездное Небо-2" пролетело на Мах 5 более 400 секунд и достигло максимальной скорости Мах 6.

Как сообщали американские медиа со ссылкой на источники в военном ведомстве США, предыдущие испытания американских гиперзвуковых ракет, как правило, заканчивались неудачно. И вот Трамп, с большой долей вероятности, чтобы успокоить избирателей в предвыборный год, сказал о том, что Америка обладает такими "чудо-ракетами". Правда, не представил никаких доказательств на этот счет, даже не огласив название таких "супербыстрых ракет".

В целом, отмечают эксперты, учитывая, что некоторые крупнейшие в мире военные державы, такие как США, Россия и Китай, эффективно разрабатывают гиперзвуковое оружие, нынешние методы воздушной войны, какими мы их представляем, могут быть полностью пересмотрены уже в самое ближайшее время.