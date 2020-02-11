Что известно о супербыстрых ракетах США

Новости

Двое полицейских ранены при стрельбе в магазине Walmart в Арканзасе 00:32
В Москве двое белорусов погибли при пожаре в хостеле 00:22
Видео: премьеру фильма "Лед-2" в Москве прервала эвакуация зрителей 10.02.2020
В поезде Таганрог-Ростов показали спектакль по мотивам рассказов Чехова 10.02.2020
Сын Пеле признался, что его отец находится в депрессии и стал отшельником 10.02.2020
Президент США рассказал об американских "супербыстрых ракетах" 10.02.2020
США направят на противодействие России более 700 млн долларов 10.02.2020
В ГД внесены поправки о допуске школьников к итоговой аттестации 10.02.2020
Стало известно, во что играли викинги 1200 лет назад 10.02.2020
Во Франции раскопали мастерскую времен Великой революции 10.02.2020
Матвиенко: Москва заинтересована в расширении сотрудничества с Сараево 10.02.2020
В центре Петербурга элитная иномарка "впечатала" в автобус легковушку 10.02.2020
Hermès открывает направление Beauté: в марте появится губная помада 24 оттенков 10.02.2020
Задержаны двое участников розыгрыша о коронавирусе в метро 10.02.2020
Алишер Усманов передал МОК рукопись манифеста Пьера де Кубертена 10.02.2020
В Ленобласти студент колледжа умер на уроке физкультуры 10.02.2020
Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта на Добрушской фабрике 10.02.2020
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом "верхушкой айсберга" 10.02.2020
Минтранс предложил уточнить параметры госпрограммы "Развитие транспортной системы" 10.02.2020
Социологи: Партнеры США по НАТО не хотят воевать 10.02.2020
В Астрахани у женщины случился абсцесс мозга из-за самолечения 10.02.2020
В Петербурге начался смотр молодежных почетных караулов 10.02.2020
В Подмосковье произошла авария на электроподстанции 10.02.2020
Чем государство может помочь развитию нефтехимии 10.02.2020
Попова: Под наблюдением врачей по коронавирусу остается 20 тыс. человек 10.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
11.02.2020 00:06

Что известно о супербыстрых ракетах США

Текст: Максим Макарычев
В понедельник на встрече с губернаторами ряда американских штатов в Белом Доме президент США Дональд Трамп похвастался тем, что Америка обладает ракетами, которые могут лететь в разы быстрее, чем обычные. "Супербыстрые, мы их так называем, ракеты могут развивать скорость в четыре, пять, шесть и даже семь раз больше, чем обычные ракеты", - сказал глава Белого дома.
Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Трамп добавил, что эти "супербыстрые" ракеты крайне необходимы Соединенным Штатам из-за того, что, дескать, Россия "стремительными темпами" развивает производство таких ракет.

Очевидно, Трамп подразумевал недавнее Послание Федеральному собранию президента Владимира Путина, который сообщил о том, что в РФ разрабатывается оружие нового поколения. Российский лидер отметил, что другим странам еще только предстоит разработать оружие, которое есть у России.

Фото: Константин Завражин/РГ
Стратегические Ту-160 оснастят ракетами "Кинжал"

Речь идет о гиперзвуковом маневрирующем блоке "Авангард", крылатый боевой блок которого после отделения от носителя способен лететь со скоростью в 20 раз выше Max (скорости звука). Ранее в американских СМИ сообщалось о том, что комплекс Х-47М2 "Кинжал", разработанный министерством обороны России для использования в Аэрокосмических войсках РФ, представляет собой баллистическую ракету воздушного базирования, также обладающую ядерным оружием. Эта ракета может двигаться со скоростью 10 Мах на расстояние около 2000 километров и даже до 12 Мах (14 818 километров в час) на более короткие расстояния. "В настоящее время у нас нет эффективной защиты от гиперзвукового оружия из-за способа, которым они летают. Они маневренны и летают на высоте, на которой наши нынешние системы защиты не работают, - заявил Ричард Шпейер из RAND Corporation в интервью CNBC. - Вся наша (американская) защитная система основана на предположении, что вы собираетесь перехватить баллистический объект".

Но что известно о гиперзвуковом оружии США, о котором сообщил Трамп? В американских медиа говорилось о том, что такое оружие действительно разрабатывается. В августе 2018 года издание Space сообщило о том, что за последние четыре месяца ВВС США заключили два контракта на производства гиперзвукового оружия на сумму не более 1,4 миллиарда долларов с аэрокосмическим гигантом Lockheed Martin. Первый контракт, о котором была объявлено в апреле 2018 года, предусматривал выделение 928 миллионов долларов на разработку так называемого гиперзвукового обычного ударного оружия (HCSW). В августе 2018-го ВВС США предали гласности еще одну сделку на сумму в 480 миллионов долларов, чтобы начать разработку оружия быстрого реагирования (ARRW).

Гиперзвуковые ракеты летят как минимум в пять раз быстрее, чем скорость звука (Мах 5). Мах 1 составляет 1226 километров в час. Их изначально разрабатывают как маневренные, что отличает их от межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и других быстрых систем обычных вооружений, которые следуют по предсказуемым направлениям.

В Иране создали новую ракету малой дальности Raad-500

Как сообщало в прошлом году издание Air Force Technology, ВВС США выбрали Lockheed Martin для разработки двух новых гиперзвуковых ракет - "Стрелка" и "Ножовка по металлу". Усовершенствованное оружие быстрого реагирования AGR-183A (ARRW) - это воздушная платформа, которая, по утверждению Lockheed Martin, будет в четыре раза быстрее, чем оружие, разрабатываемое в настоящее время в России и Китае. Она будет запускаться с большого самолета, такого как бомбардировщик B-52, и использовать ракетные двигатели. После выталкивания из атмосферы Земли она будет возвращаться на неиспользованном скольжении, чтобы поразить цель со скоростью до 20 Мах (24 696 км километров в час).

Между тем, гиперзвуковое обычное ударное оружие (HCSW) будет использовать твердотопливные ракетные ускорители, чтобы развивать скорости, превышающие 5 Мах на более горизонтальной траектории. Для достижения цели оно будет использовать GPS-навигатор, предоставляя ему преимущество перед платформами противоракетной обороны. HCSW действует скорее как баллистическая ракета, однако отличается от МБР тем, что его боеголовки прикреплены к аэродинамическому глиссаду, который повторно входит в атмосферу с помощью аэродинамических сил, чтобы набрать достаточную скорость для преодоления существующих систем противоракетной обороны.

HCSW и ARRW - не первые проекты Пентагона в части создания гиперзвуковых технологий. Ранее Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны США (DARPA) провело несколько испытательных полетов беспилотного летательного аппарата с гиперзвуковым бомбардировщиком под названием HTV-2. Во время одного из этих испытаний, в августе 2011 года, он достиг 20 Мах, прежде чем потерял контроль над управлением.

Фото: Senior Airman Clayton Wear/vandenberg.af.mil
Запуск американской ракеты Minuteman III сняли на видео

Кстати, Китай еще в 2018 году провел успешные испытания своего собственного гиперзвукового оружия, известного как Xingkong-2 ("Звездное небо-2"). Тест был успешным, согласно сообщениям китайских СМИ: "Звездное Небо-2" пролетело на Мах 5 более 400 секунд и достигло максимальной скорости Мах 6.

Как сообщали американские медиа со ссылкой на источники в военном ведомстве США, предыдущие испытания американских гиперзвуковых ракет, как правило, заканчивались неудачно. И вот Трамп, с большой долей вероятности, чтобы успокоить избирателей в предвыборный год, сказал о том, что Америка обладает такими "чудо-ракетами". Правда, не представил никаких доказательств на этот счет, даже не огласив название таких "супербыстрых ракет".

В целом, отмечают эксперты, учитывая, что некоторые крупнейшие в мире военные державы, такие как США, Россия и Китай, эффективно разрабатывают гиперзвуковое оружие, нынешние методы воздушной войны, какими мы их представляем, могут быть полностью пересмотрены уже в самое ближайшее время.

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки о расширении программы маткапитала
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Совфеде прокомментировали планы "Нафтогаза" подать иск к "Газпрому"
Песков назвал пагубной санкционную практику
Видео: премьеру фильма "Лед-2" в Москве прервала эвакуация зрителей