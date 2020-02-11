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11.02.2020 21:45
Рубрика: Власть

Как по подписанному

Что такое электронная цифровая подпись и зачем она нужна
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Неделя № 30(8084)
"Электронная очередь", "электронная госуслуга", "электронное правительство" - с этими терминами россияне успели более или менее освоиться. Теперь пришел черед электронной цифровой подписи (ЭЦП), о которой все чаще говорят с экранов телевизоров и высоких трибун. Что это такое и зачем она нужна?
Цифровая подпись придает электронным документам юридическую значимость. Фото: Photoxpress.ru Цифровая подпись придает электронным документам юридическую значимость. Фото: Photoxpress.ru
Цифровая подпись придает электронным документам юридическую значимость. Фото: Photoxpress.ru

ЭЦП - это цифровой аналог рукописной подписи человека. Она бывает простая и усиленная.

Фото: REUTERS
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Простая подпись. Это коды и пароли, с помощью которых можно идентифицировать конкретного человека. Самый доступный пример - логин и пароль, которые мы с вами вводим, чтобы воспользоваться, например, порталом госуслуг, или код из sms, который приходит на смартфон, когда мы совершаем банковскую операцию через мобильное приложение.

Простую электронную подпись нельзя использовать при подписании электронных документов. А вот усиленную как раз можно и нужно. Она бывает двух видов: неквалифицированная и квалифицированная. Первая в основном используется для участия в торгах и государственных закупках, электронном документообороте внутри компании. Вторая - самый совершенный вид электронной подписи. Квалифицированная ЭЦП создается с помощью сертифицированных криптографических средств. Это полный аналог личной подписи или печати организации. Электронный документ, заверенный такой подписью, приобретает правовую силу.

Предприниматель, имея усиленную электронную подпись, может, например, удаленно сдать отчетность в налоговую или быстро зарегистрировать онлайн-кассу. Врач - выписать пациенту цифровой больничный лист. Обычный гражданин - провести сделку с недвижимостью без визита в МФЦ и Росреестр по интернету, подать заявление в вуз, ЗАГС, поучаствовать в аукционе, оформить патент за изобретение или онлайн-заявку на кредит.

С учетом планов российских властей перевести общение государства и бизнеса полностью в электронный формат (для желающих) наличие усиленной электронной подписи становится действительно важным. Но, как всегда, есть нюансы.

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Подписи выдают специальные удостоверяющие центры, аккредитованные при минкомсвязи. Сегодня их в России несколько сотен. В центр потребуется явиться лично, представить паспорт и СНИЛС. Оператор внесет эти данные в систему, проверит на подлинность и выдаст подпись на флешке. Чтобы работать с ней, дома потребуется настроить программное обеспечение. Оформление электронной подписи в среднем стоит чуть больше тысячи рублей.

Выпущенную электронную подпись можно отозвать, но сделать это нужно только в том удостоверяющем центре, который выдал электронную подпись. Специалисты удостоверяющих центров уверяют, что подделать электронную подпись невозможно. Однако в 2019 году произошла история, которая показала, что это не совсем так. Дело получилось настолько громким, что стало поводом для принятия отдельных поправок в законодательство.

Пострадал владелец столичной недвижимости. Мошенники продали принадлежащую ему квартиру третьему лицу. Сделка была совершена дистанционно, а документы заверены подделанной электронной цифровой подписью. Теперь в законе есть пункт о том, что электронные сделки с недвижимостью возможны только при наличии согласия на такой формат со стороны владельца. На основании заявления собственника в Росреестр отметка об этом проставляется в Едином государственном реестре недвижимости.

Власть Право Личные документы Государственные интернет-услуги

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