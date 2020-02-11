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11.02.2020 11:04
Рубрика: Digital

Данные желающих взять кредит россиян оказались в свободном доступе

Текст: Евгений Гайва
В интернете в свободном доступе оказались данные 44 тысяч желающих взять кредит россиян. Они были клиентами кредитного брокера "Альфа-Кредит", который оказывает помощь в получении займов, сообщает РБК со ссылкой на технического директора компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашота Оганесяна.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

База данных была проиндексирована поисковыми системами 31 января. В тот же день компания DeviceLock уведомила брокера о происшествии. Брокер собирает от клиентов заявки на кредиты, подбирает кредит в банке и помогает его получить.

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По данным издания, проверившего базу, в ней были указаны фамилии, имена и отчества клиентов, суммы и вид запрашиваемых кредитов, номера телефонов, адреса электронной почты, город и регион проживания.

Кроме того, несколько человек из базы подтвердили, что подавали заявку на заем через "Альфа-Кредит". Источник, близкий к брокеру, подтвердил утечку данных в компании. Но на официальный запрос, направленный в "Альфа-Кредит" 3 февраля, в компании не ответили. Однако, на следующий день база была закрыта.

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"Таким образом, данные клиентов были в свободном доступе в течение четырех дней", - резюмирует издание.

Отмечается, что теперь эти данные могут быть использованы для рекламных обзвонах и социальной инженерии.

Персональные данные россиян регулярно оказываются в свободном доступе в сети Интернет. В начале февраля СМИ обнаруживали личные данные клиентов одной из сетей гипермаркетов. Также на продажу в интернете были выставлены Персональные данные клиентов микрофинансовых организаций.

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